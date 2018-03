Iribar, un ejemplo a seguir

Cada vez que oigo nombrar a Iribar, pienso en mi padre. Siempre es así. Para él, nunca habrá otro como Iribar. 'El Chopo', dice. A mí, desde pequeño, me gustaba ponerme los guantes y, como mi padre era portero, fue él quien me enseñó. Dice mi madre que con cuatro años ya teníamos una pequeña portería en casa y nos pasábamos las horas los dos juntos. No tuvo la suerte de jugar en Primera, aunque jugó en el Getafe, por ejemplo, pero mi padre fue muy importante para que yo fuese portero, en un tiempo en el que también me gustaba jugar de delantero.

Me enseñó los valores que debes tener bajo los palos, el amor por el fútbol, el respeto a los compañeros, la importancia de todo el equipo cuando se defiende... Desde que era pequeño charlaba mucho de fútbol con él, de cosas que po día mejorar, de otros porteros... Y él me hablaba un montón de Iribar. Me contaba que era el número uno porque no hacía nada raro, que siempre estaba bien colocado y por eso sus paradas parecían fáciles, que era muy rápido pese a su envergadura, que en la selección siempre jugaban él y diez más, que estaba siempre tranquilo bajo palos, que no le afectaba lo que hubiese pasado en la jugada anterior.... Para mi padre nunca habrá otro como él, y eso que no es del Athletic. No me gustan las comparaciones, pero cuando alguien que le vio jugar en directo me compara con él me parece un elogio muy bonito. Ha marcado una época, un jugador muy grande en la historia de su club: un mito, una leyenda del Athletic, del estilo de las que hay en el United y que son recordadas y respetadas en Manchester. Además, fue clave para que España ganara su primer gran título, la Eurocopa de 1964. «En la selección, Iribar y diez más», me explicaba mi padre. Aprovecho para felicitarle por su 75 cumpleaños y para decirle que en la familia De Gea Quintana, como imagino en otras muchas, se le recuerda.