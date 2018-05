Urrutia y Ziganda anuncian mañana el adiós del entrenador IGNACIO PÉREZ El técnico y el presidente del Athletic comparecerán en Lezama para oficializar la marcha de 'Cuco' ROBERT BASIC Miércoles, 9 mayo 2018, 19:16

José Ángel Ziganda y Josu Urrutia comparecerán mañana en Lezama para oficializar el adiós del entrenador navarro. Es una decisión que se ha tomado hace tiempo y que el Athletic ha decidido comunicar a falta de dos jornadas para el final de la Liga, que dejará a los rojiblancos en tierra de nadie y a gran distancia de los puestos europeos. El técnico había firmado por dos temporadas, pero el mal año del equipo y las peores sensaciones han precipitado la resolución de un acuerdo que derivará en el cese de 'Cuco' y probablemente de todos sus ayudantes. Como estaba previsto, terminará este curso y luego dejará de dirigir a la primera plantilla bilbaína.

Después de seis temporadas en el Bilbao Athletic, con el que incluso ascendió a Segunda y luego perdió la categoría, Urrutia sentó en el banquillo de San Mamés a Ziganda y desoyó las voces de algunos de sus directivos que pedían contemplar otras posibilidades. La campaña empezó a torcerse pronto y 'Cuco' no ha sido capaz de enderezarla, en la que los rojiblancos se estrellaron en la Copa, dieron muchos bandazos en Europa antes de caer eliminados ante el Olympique de Marsella y se hundieron en la Liga. El presidente no quiso cesar al preparador de Larrainzar, pero estaba claro hace meses que no iba a seguir al frente del Athletic. Lo único que sorprende es el hecho de que se vaya a anunciar su marcha cuando todavía no ha acabado el curso, que el equipo desea cerrar con dignidad. Si nada raro ocurre, el hombre llamado a sustituirle en el cargo es Eduardo Berizzo.