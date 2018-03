Aduriz: «El que no tenga la certeza de que se puede seguir adelante mejor que ni venga» El delantero rojiblanco desborda optimismo y afirma que el vestuario del Athletic está «confiado» en eliminar al Olympique de Marsella ROBERT BASIC Martes, 13 marzo 2018, 14:01

Aritz Aduriz no quiere descreídos a su lado. Cuando salte al césped el jueves -porque saltará- necesitará guerreros a su lado, gente dispuesta a partirse el alma para avanzar en el escenario internacional y obrar el milagro. «Sin duda que se puede», ha dicho hoy el delantero al ser preguntado por si ve al Athletic en condiciones de dejar en la cuneta al Olympique de Marsella y levantar el 3-1 de Vélodrome. «El que no tenga la certeza de que se puede seguir adelante y ganar un partido con dos goles mejor que ni venga», ha aseverado el donostiarra, quien ha envuelto su mensaje en optimismo y fe absoluta en las posibilidades del equipo. «Estamos con confianza», ha rematado.

Evidentemente, sabe que será difícil responder ante el OM y de ahí que subrayara la importancia de San Mamés, de que se encienda en una noche para el recuerdo. «Para nosotros es importantísimo que la afición nos ayude. Hace que seamos un equipo mejor. Sabemos que es fundamental que nos arropen y animen durante los 90 minutos. Nosotros no estamos para pedir nada porque la temporada no está al nivel que nos gustaría a todos. Lo vamos a intentar por todos los medios, lo daremos todo y por el esfuerzo no va a ser», ha prometido el goleador rojiblanco.

Ha subrayado que el OM «tiene un gran potencial ofensivo. Cuenta con jugadores verticales -Payet, Thauvin, Germain...- que hacen daño. Arriba disponen de muchos recursos, pero defensivamente tienen debilidades y se les pueden crear problemas». Aduriz ha manifestado también que el Athletic saldrá a por el partido desde el «minuto uno» porque, en su opinión, «no somos un equipo que especula demasiado. Necesitamos que la gente vea que iremos a por ellos desde el principio». El delantero ha admitido que la victoria contra el Leganés ha dado «un impulso» a los rojiblancos y que era fundamental para recuperar las «buenas sensaciones». Ahora toca llevarlas al terreno de juego, donde espera un peligroso Olympique de Marsella. «Esperamos dar una alegría y revivir noches como esta (la del jueves) en esta temporada», ha sentenciado el guipuzcoano.