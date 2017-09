Athletic «Aduriz está en disposición de jugar» Ziganda incluye al delantero en la lista, al igual que a Kepa, que pasa por un proceso febril y es duda para el partido del Girona ROBERT BASIC Sábado, 9 septiembre 2017, 14:07

José Ángel Ziganda ha facilitado una convocatoria de 20 futbolistas en la que destaca la presencia de Aritz Aduriz, quien se ha entrenado hoy y podría estar mañana ante el Girona. «Está en disposición de jugar, veremos si de inicio o no. Figura en la lista así que está en condiciones», ha manifestado el entrenador del Athletic, quien también tiene la duda de Kepa Arrizabalaga. «Ha pasado una mala noche, está con un proceso febril y vómitos. Esperaremos a ver cómo evoluciona», ha explicado 'Cuco' nada más acabar la sesión a puerta cerrada.

El técnico rojiblanco está tranquilo porque dispone de «jugadores» que pueden suplir las eventuales bajas con garantías, aunque no pierde de vista la importancia de Aduriz. «Es un futbolista necesario y determinante. Siempre está en las acciones que deciden los partidos. Ahora bien, no va a jugar todos los días ya que tocará descansar alguna vez. Valoraremos si juega o no juega mañana, pero está en condiciones de hacerlo», ha insistido Ziganda, quien ha desvelado que el donostiarra arrastra los problemas de espalda desde el choque «contra el Panathinaikos».

Como opciones a una eventual ausencia de Aduriz baraja «centrar a Williams o incluso tirar de Sabin Merino», pero apurará hasta el final para tomar una decision. El técnico ha elogiado al Girona y su fútbol y ha señalado que «hacen las cosas con mucho sentido y criterio. Han logrado ahora el premio de subir y están muy cómodos con el sistema de Machín. Es uno de los equipos a los que más me gusta ver jugar». Además, 'Cuco' ha advertido de que los catalanes vienen con la «ola de euforia tras subir a Primera y actúan sin complejos y con confianza». Ha augurado un encuentro «abierto» y ha subrayado que el Athletic está obligado a sacarlo «adelante».