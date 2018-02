Aduriz, el jugador de campo más longevo en la historia del Athletic Con el partido ante el Spartak, al guipuzcoano solo le supera el portero Armando, que se despidió de la portería rojiblanca con 39 años GABRIEL CUESTA Jueves, 15 febrero 2018, 18:19

El pasado domingo Aritz Aduriz sopló 37 velas que le han hecho volver a hacer historia en el Athletic. El delantero guipuzcoano se ha convertido este jueves en el jugador de campo más longevo que ha defendido la elástica rojiblanca. Un dato que ha cosechado hoy al saltar sobre el 'verde' de Moscú en el partido de ida de la Europa League ante el Spartak. Una marca que no han alcanzado ninguno de los 610 jugadores que han formado parte del primer equipo a lo largo de más de cien años de historia del club bilbaíno.

Solo un futbolista ha extendido su carrera en el Athletic más allá de la edad del donostiarra. Se trata del portero Armando Ribeiro, que se despidió con 39 años, 3 meses y 28 días. Curiosamente hizo su debut con 37 años y 16 días, después de que Joaquín Caparrós pidiesa su incorporación procedente del Cádiz en el mercado de invierno. Aduriz está vinculado al Athletic hasta junio de 2019, lo que supone que estará ligado a la entidad rojiblanca cuando ya haya cumplicado los 38 años. Para superar a Armando, su contrato debería ampliarse hasta junio de 2022.

Poder defender el escudo del Athletic con 37 años estuvo a punto de darse en dos emblemas del club: Piru Gainza y José Ángel Iribar. El primero es el que más encuentros oficiales ha disputado (614) pero colgó las botas once días de su cumpleaños. Si el Athletic hubiese pasado de ronda de la Copa (de aquella se disputaba después que la Liga) ante el Real Madrid en octavos lo habría conseguido. Por su parte, Iribar podría haberlo conseguido en 1979. Su último partido lo disputó con 36 años, 9 meses y 11 días pero aún quedaban cinco meses para finalizar la temporada. Sin embargo, el Athletic fichó a Garita y el preparador, Senekowitsch, no volvió a contar con el 'Chopo'. Ni siquiera en la última jornda contra el Betis en San Mamés. El técnico señaló que Iribar no estaba en condiciones para jugar.