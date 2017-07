Athletic Aduriz: «Me queda ganar un título y sacar la gabarra» Aduriz, en la concentración del Athletic en Suiza. / Juan Echevarría A sus 36 años, el ariete donostiarra dice que su secreto es «disfrutar de las pequeñas cosas» y avisa: «No he visto esos síntomas que me hagan replantearme nada» JUANMA MALLO Enviado especial Lunes, 17 julio 2017, 14:49

Una sonrisa y un brillo especial en los ojos acompañan a Aritz Aduriz (San Sebastián, 36 años) durante la conversación en el Grand Hotel du Golf&Palace de Crans-Montana, sede del retiro suizo del Athletic. Reflejan la ilusión con la que vive cada instante, con la que disfruta cada segundo. En suma, es el combustible que le motiva para continuar su brillante carrera más allá de la edad que aparece en su DNI. Aun así, resta importancia a la relación años-rendimiento. «No me siento especial». Y esos gestos también son sinónimo de la satisfacción que le provoca haber olvidado la acumulación de pequeños problemas físicos que le martirizaron el pasado ejercicio. Están olvidados. De ahí que, de momento, este goleador, con contrato para este curso, se sienta fuerte para seguir sobre el césped. «No he visto esos síntomas que me hagan replantearme nada», advierte.

- ¿Qué sabor tienen estas dos semanas de pretemporada?

- Hemos tenido un cambio en el cuerpo técnico. Hay diferentes entrenamientos. Cuando llevas años con el mismo entrenador, aunque estábamos muy a gusto y superilusionados, se produce un cambio y el grupo se reactiva. Se ha visto estas dos semanas. Estamos con ganas de empezar a competir, y muy ilusionados por todo lo que nos viene.

- ¿Se necesitaba ese cambio de entrenador?

- Nosotros no somos los que lo decidimos. Es el club. Nosotros lo único que hacemos es intentar estar lo mejor posible con el entrenador que tenemos.

- Los triunfos aún no son importantes, pero ya llegó la primera victoria. Refuerza la confianza en lo que se hace.

- Los resultados siempre son importantes, aunque a estas alturas del año quizás no tanto. Todavía estamos en proceso de conocernos, estamos trabajando mucho, con cargas. Lo importante es prepararse lo mejor posible para el día 27, que todo el mundo tenga minutos, que pueda enseñar lo que puede dar el míster...

- ¿Y Aduriz cómo está?

- Bien. No tengo ninguna molestia, no me duele nada. Me encuentro muy, muy bien en el aspecto físico. Y eso me permite entrenarme fuerte, duro. Estoy a gusto.

«La Europa League nos motiva porque jugamos ante equipos diferentes» - Habla de la gabarra, de un título... Pero la vía parecer ser de nuevo la Europa League. - Nos pone todo. Pero evidentemente somos conscientes de que tanto en la Liga como en la Copa tenemos equipos muy potentes y que la dificultad es muy grande. No hay más que ver las competiciones europeas de los últimos años que han estado dominadas por equipos de la Liga. En Europa League hay equipos potentísimos y dificílisimos, es complicado conseguir un título, pero nos motiva porque también jugamos contra equipos diferentes. A la gente también le gusta ver otros equipos. La Europa League es totalmente diferente y a todos nos motiva lo diferente. - ¿Llegarán al cien por cien a la previa contra el Dinamo? - En eso estamos. Intentaremos que sea así. - Caña les están metiendo. - Estamos entrenándonos muy fuerte, bien, duro. Intentaremos llegar lo mejor posible. No sé si al cien por cien o no, pero intentaremos llegar lo mejor posible para poder competir lo máximo posible.

- El año pasado encarriló varios contratiempos.

- Encadené varias pequeñas lesiones durante todo el año: empecé con el tobillo, luego una cadera, un isquio... Cuando físicamente no estás al cien por cien eso repercute y repercutió. El último par de meses terminé mejor. Ahora sigo un poco en esa línea y estoy más a gusto.

Motivaciones

- ¿Estos contratiempos físicos le hacen plantearse el futuro? ¿Llegó a pensar en ‘no sé si voy a poder seguir’?

- Cuando no me ha dolido nada, hasta ahora, me he mantenido más o menos en el nivel físico que uno quiere o uno pretende para competir bien. Por tanto, de momento, no he visto esos síntomas que me hagan replantearme nada. Estoy disfrutando del día a día, me encuentro bien y tampoco pienso mucho más allá. Sí es verdad que cuando tienes algún problema físico siempre te entra alguna duda, es inevitable, pero la verdad es que no ha sido así.

- Dijo Josean Lekue, jefe de los servicios médicos, el segundo día de la pretemporada que su caso, ese rendimiento con 36 años, era una «motivación» para todos. ¿Y qué le motiva a Aduriz?

- Todo. Me motiva dar un buen pase, meter un gol entrenando, hacer un buen ejercicio, ganar un balón aéreo, intentar dar una asistencia... Todas las pequeñas cosas del día a día son las que me motivan. Intentar mejorar todos los aspectos que puedo mejorar, que son todos... Y me motiva intentar seguir rindiendo a un gran nivel, lograr el máximo número de goles, intentar conseguir algo grande con el Athletic... Eso es lo que más me motiva.

Su ficha Trayectoria Antiguoko, Aurrera Vitoria, Bilbao Athletic, Burgos, Valladolid, Athletic, Mallorca, Valencia y Athletic. Desde su vuelta Esta será su 6ª temporada. Ha jugado 225 encuentros y ha marcado 122 goles. Estadísticas Ha vestido la camiseta rojiblanca en 319 ocasiones (38º jugador con más partidos) y ha anotado 145 goles (9º máximo artillero).

- ¿Y cuál es el secreto?

- Que me lo paso bien, que disfruto, que disfruto del día a día, de las pequeñas cosas... Se reduce a que me lo paso muy bien. Tengo muchos retos, muchas cosas que me motivan y eso me hace impulsarme todos los días.

- ¿Qué le queda en fútbol? En una pretemporada dijo que «ganar un título con el Athletic». Ya lo ha hecho.

- Me quedan muchas cosas. Si me preguntas una concreta, te digo que me queda conseguir un título con el Athletic y sacar la gabarra. ¡Eso sería lo máximo! Todos lo soñaríamos.

- Iraola, Gurpegui... Sus amigos se retiran. ¿Le da vértigo?

- No. Eres consciente de que eres el mayor de la plantilla. Pero es cuestión de mentalidad. Disfruto con todos, aprendo de todos, de los más jóvenes, desde Villalibre hasta Córdoba... Me lo paso bien con ellos. El día a día lo disfruto mucho. Y con los que ha dicho tengo mucho contacto.

- Aduriz disfruta, ¿y hasta cuándo disfrutará la afición de Aduriz?

- El fútbol, ya sabe, es muy del día a día. Si en dos días estás mal, ya no sirves, ya no vales. Hay que limpiar todo lo que has hecho porque de nada sirve. Hay que intentar rendir todos los partidos y todos los días. ¿Hasta cuándo? De momento tengo contrato este año, intentaré hacer el mejor año posible, mejorar lo que he hecho hasta ahora si cabe. Ese siempre es el objetivo: intentar seguir mejorando, aportar lo máximo... Hasta ese momento.

Edades avanzadas

- ¿Ha pensado en el adiós?

- Es inevitable.

- ¿Y en el día siguiente?

- Yo prefiero vivir muy intensamente el día a día. Estar al cien por cien en lo que haces. Si estás pensando en otras cosas estás dejando una pequeña parte que ya es suficiente para no disfrutar, para no estar al nivel que hace falta. Tampoco pienso mucho más allá. Disfruto de este momento y lo vivo al máximo, con la misma intensidad.

Sus cifras 37 años cumplirá el próximo 11 de febrero. Debutó con el Athletic cuando tenía 21 años 24 goles anotó la pasada temporada. 16 en la Liga, 1 en Copa y 7 en Europa League

- ¿Le cansan las referencias a su edad?

- Al revés. Es un motivo de orgullo, no rehúyo, ni muchísimo menos, de mi edad. Al revés: me siento superafortunado de todo lo que he vivido, de todo lo que he hecho. Es normal que la gente destaque algunas cosas.

- ¿Se ve como alguien especial?

- No, no, no. Estoy convencidísimo de que en el fútbol y en la vida en general las edades se van relativizando cada vez más. La gente vive mucho más, con mucha más calidad, y los futbolistas cada vez se retiran más tarde. Hay mucho más nivel con más edad, y con edades que antaño eran impensables. No es ninguna excepción ni me siento especial. Va a ser habitual dentro de nada.

- ¿Se emociona cuando San Mamés grita su nombre o se aísla cuando está en el césped?

- Es inevitable emocionarse. Jugar en San Mamés es algo único, algo especial. Sentir ese cariño, ese apoyo... Es inevitable emocionarse y que te remueva algo por dentro.

- En el césped es muy pasional. Raúl García dice que si él se relajase no sería igual. ¿Le ocurre lo mismo?

- No lo sé. Es algo que lo he llevado desde siempre, lo intento encauzar de la mejor manera posible para poder ayudar al equipo y ayudarme a mí mismo. Ese carácter también me habrá dado muchas cosas, me habrá quitado algunas, pero me ha dado muchas. Esto es una balanza e intentas equilibrarla lo mejor posible.

- Habla de dar. ¿Qué le ha dado el fútbol?

- Me ha dado casi todo. He aprendido prácticamente todo lo que sé, he aprendido de relaciones humanas, de relaciones de grupo, a hablar en público, poder relacionarme con gente de otros ámbitos... Es un aprendizaje muy bueno que tenemos una suerte grande de poder vivir. Me ha dado muchísimas cosas.

- También le habrá quitado.

- Sí. Por supuesto. En la vida tienes que sacrificar algunas cosas si pretendes conseguir otras. Es así.