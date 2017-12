Aduriz, suplente ante el Betis

Aritz Aduriz no está en el último once del Athletic de 2017. En un duelo clave para los rojiblancos, solo tres puntos por encima del descenso, su máximo goleador se queda fuera. Williams hará las veces de nueve en su regreso al once.

El Athletic cuenta con las bajas de Kepa y Balenziaga, sustituidos por Iago y Saborit. La otra novedad en el once es Iturraspe, que releva a San José, no convocado. El Athletic sale con Iago; Lekue, Núñez, Laporte, Saborit; Iturraspe, Rico; De Marcos, Raúl García, Susaeta; y Williams.

El Betis repite alineación por primera vez en toda la campaña. Sale con el equipo que ganó 0-2 el lunes en Málaga, Adán; Barragán, Mandi, Feddal, Durmisi; Jordi Amat, Camarasa; Fabián; Joaquín, Tello y Sergio León.