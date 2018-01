Aduriz: «La temporada no está siendo buena en San Mamés» El guipuzcoano lamenta no haber ganado a pesar de «verse por delante en el marcador» GABRIEL CUESTA Viernes, 26 enero 2018, 23:05

Aritz Aduriz ha comparecido ante los micrófonos de Bein Sports tras un empate ante el Eibar (1-1) que no le deja «satisfecho». «No hemos estado excesivamente bien. Siempre tenemos la expectativa de ganar en casa». El atacante fue el autor del único gol rojiblanco gracias a un gran centro de Williams, que conseguiría materializar con un buen remate de cabeza.

«Hay que apretar y seguir», ha afirmado. «No hemos estado bien en la primera parte. El Eibar es un equipo muy trabajado y hace muy bien las presiones». Aduriz ha lamentado no ganar tras«conseguir lo más difícil», que es «adelantarse en el marcador».«Tras el empate no hemos sabido crear juego para generar ocasiones. Tenemos ganas de revertir la situación en San Mamés. La temporada no está siendo buena en casa», ha reconocido.