Muniain recibe el alta médica tras seis meses de su lesión

Iker Muniain ha recibido el alta médica una vez recuperado de la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió el 28 de septiembre de 2017, un proceso que, según el propio delantero internacional del Athletic, «ha ido de maravilla» en estos últimos seis meses.

El navarro fue «dado de alta médica» por los servicios médicos del Athletic dado «que en su evolución -explica el parte médico- no han aparecido complicaciones y su mejoría clínica le permite realizar los contenidos de trabajo físico-técnico con el equipo».

El rojiblanco se lesionó de gravedad el 28 de septiembre de 2017 ya en el descuento del partido de Liga Europa ante el Zorya Luhansk en San Mamés correspondiente a la segunda jornada de la Fase de Grupos de la segunda competición continental y que terminó con una sorprendente victoria visitante por 0-1.

«Afortunadamente ha ido todo de maravilla, las sensaciones que he tenido durante todo el proceso no han podido ser mejores y me encuentro muy bien entrenando y haciendo todo tipo de ejercicios», se felicitó el pequeño extremo en declaraciones distribuidas por el club bilbaíno.

En ellas, Muniain se muestra «muy feliz de recibir el alta, de poder estar disponible para el mister» y de poder ayudar a sus compañeros «en estos partidos que quedan y muy contento de haber superado esta etapa de lesión y de estar bien de nuevo».

«Quiero devolver todo el cariño»

El jugador rojiblanco, que ha superado su segunda lesión grave de rodilla, está también deseoso de poder «devolver en el campo todo el cariño y todo el calor» que le ha dado la gente, «a la que estoy muy agradecido». «Ojalá», espera.

00:47 Vídeo. Iker Muniain habla de su lesión tras recibir el alta médica.

Una vez con el alta médica, Muniain, que lleva ya unas semanas dando unas sensaciones inmejorables en los entrenamientos, podría incluso entrar en la convocatoria para el partido liguero de su equipo de este sábado ante el Celta en San Mamés.

Con su recuperación, para ese encuentro las únicas bajas en la plantilla que dirige José Ángel 'Cuco' Ziganda son los lesionados Mikel Rico y Yeray Álvarez, ambos por lesiones musculares. Ambos jugadores «continúan con su proceso de readaptación funcional sin complicaciones y van aumentando volumen de trabajo», a la espera de poder volver al equipo.