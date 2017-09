Fichaje Capa acababa de renovar con el Eibar en 'secreto' Capa cabecea un balón ayer ante el Girondins en Bayona. / Manu Cecilio El contrato fue firmado en junio, días antes de que el Athletic cerrara su fichaje ROBERT BASIC Bilbao Sábado, 2 septiembre 2017, 02:00

El mismo día en el que el mercado de fichajes bajaba su persiana en España, Josu Urrutia anunció la contratación de Ander Capa por cuatro temporadas y el pago de tres millones de euros al Eibar por sus servicios. Eso sí, el jugador no vendrá ahora sino el año que viene, por lo que sorprende la premura con la que se pronunció en este sentido el presidente del Athletic. La llegada del lateral no deja boquiabierto a nadie y ya ha sido relatada y apuntada en las páginas de este periódico, pero lo que desconcierta son las formas en las que se ha llevado a cabo y la decisión de hacerla pública una temporada antes de hacerse efectiva. Y no solo eso, sino que todo el mundo daba por hecho que el defensa acababa contrato en 2018 y que entonces quedaba libre, y ahora resulta que renovó en junio hasta 2019 y que por eso el club armero percibirá tres millones por su traspaso.

Las claves Calendario de novedades El Eibar informó ayer de que la renovación se hizo en junio, mes en el que se cerró el acuerdo entre el jugador y el Athletic Ibaigane Lleva dos años sin fichar y Urrutia anunció ayer a Capa para 2018

El Athletic lleva dos veranos sin fichar y Urrutia adelantó ayer una contratación que será efectiva a partir del 1 de julio de 2018. Lo más curioso de todo es que nadie -o casi nadie- sabía del nuevo compromiso de Capa con el Eibar. Minutos después del anuncio del presidente rojiblanco, el conjunto guipuzcoano emitió un comunicado en el que confirmaba el traspaso e informaba de que el lateral había extendido en junio su relación contractual con el club «por una temporada más». El mismo mes en el que, según expuso el deustoarra, Ibaigane y el defensa sellaron el acuerdo hecho público ayer. Es decir, apenas unos días -o semanas- después de consumarse la renovación del portugalujo con el Eibar.

Calendario de novedades

El club armero ha publicado este verano más de una veintena de comunicados relativos a fichajes, bajas, cesiones y renovaciones, tanto en el primer equipo y el filial como en el conjunto femenino, salvo el de Ander Capa. El 5 de junio se anunció la continuidad de Ramis; el 14 se supo de la contratación de Iván Alejo; el 23 se hizo visible Dmitrovic; el 27 se dio el nombre de Igor Gordobil como técnico del B; también se despidió a Luna, Dos Santos y Lejeune; se renovó a Garagarza; y se dio la bienvenida a Charles, Hervías -luego salió prestado al Valladolid-, Imanol de la Sota -entrenador de juveniles-, Jordán, Cote y Oliveira, entre otros muchos.

Pero no hubo ninguna comunicación sobre Capa, solo unas cuantas fotos de amistosos y un GIF con el defensa montado en una bici.