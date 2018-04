Antiviolencia propone sanciones para los implicados en los altercados del Athletic-Spartak Los enfrentamientos entre seguidores del Athletic y el Spartak tuvieron lugar el pasado 22 de febrero. / IGNACIO PÉREZS La mayoría de estas propuestas recogen sanciones de 10.000 euros de multa y dos años de prohibición de acceso a recintos deportivos ELCORREO Jueves, 26 abril 2018, 17:54

La Comisión Antiviolencia acordó este jueves proponer sanciones graves para 25 de las personas implicadas en los incidentes previos a la disputa del Athletic-Spartak de Moscú, del pasado 23 de febrero.

Según informó el Ministerio del Interior, la inmensa mayoría de estas propuestas recogen sanciones de 10.000 euros de multa y dos años de prohibición de acceso a recintos deportivos. Hay que recordar que durante estos altercados se produjo el desvanecimiento y posterior fallecimiento del ertzaina Inocencio Alonso a causa de un infarto.

Además, Antiviolencia solicitó también 5.000 euros de multa y un año de prohibición de entrar en los recintos deportivos a tres aficionados que durante el transcurso del partido Athletic Club-Olympique de Marsella, de vuelta de octavos de la Liga Europa, participaron en la agresión a un vigilante de seguridad del estadio de San Mamés.

Finalmente, el organismo acordó proponer sanciones graves al Athletic, Atlético de Madrid, Betis y Real Madrid por deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores a sus campos.

En concreto, el conjunto vizcaíno y el andaluz no habrían impedido que se introdujeran y posteriormente utilizaran bengalas dentro de sus estadios; el rojiblanco no habría impedido la ocupación persistente de unas escaleras, dificultando gravemente el desalojo de dicho sector del campo en caso de emergencia y comprometiendo posibles asistencias médicas a los espectadores; y el madridista no habría impedido que un aficionado saltase al terreno de juego.

Otras propuestas:

- Propuestas de sanción grave de 5.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de 12 meses a tres aficionados que durante el transcurso del partido Athletic-Marsella, participaron en la agresión a un vigilante de seguridad.

- Propuesta de sanción grave de 5.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de 12 meses a un aficionado que, durante el transcurso del partido de la División de Honor de Béisbol Pamplona-San Inazio de Bilbao, agredió a un jugador del equipo visitante con un bate de béisbol, provocándole varias heridas de diversa consideración, teniendo que ser trasladado al hospital más cercano.

- Además propone otras 21 sanciones graves y 20 leves por, entre otros motivos, tenencia y consumo de estupefacientes, alteración del orden público, encender bengalas o botes de humo.