Aperribay: «Me sorprende que Iñigo no se haya ido a un equipo de Champions» Aperribay, duante la rueda de prensa. El presidente de la Real Sociedad ha cuestionado la filosofía del Athletic: «Ves que venden a un francés que aspira a jugar en la selección francesa y después perjudican al club vecino» XABIER GARATE Martes, 30 enero 2018, 21:48

Jokin Aperribay ha comparecido a última hora de esta tarde ante los medios de comunicación para valorar la marcha de Iñigo Martínez al Athletic de Bilbao, una salida que ha definido como «sorpresa». «Quizá lo que más me ha sorprendido conociendo su ambición es que no haya optado por un equipo que pueda acudir a finales de Champions», ha señalado ya que ha reconocido que el verano pasado hubo ofertas por él provenientes del Manchester City, F.C. Barcelona e Inter de Milán, si bien ninguno estuvo dispuesto a pagar la cláusula íntegra. En todo caso el presidente de la Real Sociedad ha asegurado con rotundidad que «si un jugador no quiere vestir esta camiseta, lo mejor es que se vaya».

Además ha asegurado que Iñigo Martínez es ya «historia» y que no hay tiempo para lamentaciones. Aperribay ha explicado que la noticia de su salida al Athletic le llegó a última hora de ayer, cuando desde el entorno del futbolista de Ondarroa le comunicaron que Iñigo tenía «una oferta irrechazable».

Preguntado sobre las relaciones a partir de ahora con el Athletic, Aperribay ha señalado que «no es cuestión de gestos. «Tampoco es que tengamos tantas relaciones con ellos ahora; lo que queremos es salir de la situación deportiva con la unión del equipo, afición y los valores de que representa la Real».

Ha eludido criticar al club bilbaíno, aunque ha cuestionado su filosofía en una semana en la que «ves que venden a un francés que aspira a jugar en la selección francesa», en alusión a Laporte, y después «perjudican al club vecino».

El presidente de la Real Sociedad no ha desvelado si recuperará para futuros contratos la denominada 'clausula anti Athletic', y ha considerado que las actuales indemnizaciones estipuladas en los contratos de la primera plantilla son altas. «Cuando renovamos a Iñigo, la suya era la cláusula más alta en ese momento, pero el fútbol está cambiando y las circunstancias económicas son otras», ha explicado.