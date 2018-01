Asier Villalibre se va al Lorca

Asier Villalibre (Gernika, cumple 21 años en septiembre) ha llegado a un acuerdo para incorporarse al Lorca, colista de Segunda A y a once puntos de la permanencia.

El atacante cedido por el Athletic busca minutos tras su frustrante experiencia en el Valladolid, en el que no ha jugado titular en ningún partido de Liga y sólo ha firmado 560 minutos. Está a la sombra del Pichichi de la categoría Mata y ahora le ha superado Chris Ramos, fichado del San Fernando. Villalibre no ha sido convocado en los tres últimos partidos.

El Albacete lo pretendió. Carlos Suárez, presidente del Valladolid, espantó esa posibilidad el lunes. «Si sale es porque vuelve a su club. Mucho tendrían que cambiar las cosas para que vaya a Albacete, al 99% que no va. Solo saldrá si el Athletic lo repesca para ellos, no para jugar en Segunda. No tenemos voluntad de dejarle salir, Asier puede darnos muchas cosas», dijo.

El Athletic ha pedido y logrado que el Valladolid cambie de idea. Los pucelanos admiten que vaya al Lorca porque lo ven desahuciado y no como un rival en la lucha por el ascenso.

El presidente del Valladolid se ha sentado esta mañana ante los periodistas para ver como su director deportivo, Miguel Ángel López, hacía público el bandazo. «Al 95% de posibilidades, Villalibre se va al Lorca». El trato ya está cerrado y se hará público en breve.