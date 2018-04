El desafortunado tuit del Athletic en vísperas del derbi ante la Real Iraola conduce el balón ante Elustondo en Anoeta. Un mensaje recordando el descenso donostiarra de 2006 ha indignado a ambas aficiones GABRIEL CUESTA Viernes, 27 abril 2018, 12:21

El Athletic ha abierto viejas heridas con la Real Sociedad, tanto con el club donostiarra como con la hinchada txuri-urdin. Incluso ha causado enfado entre sus propios aficionados ¿El motivo? Un vídeo subido este jueves a su cuenta oficial de Twitter en el que recordaba el descenso de la Real Sociedad en la temporada 2006-2007 tras la derrota en Anoeta a manos de un conjunto rojiblanco que sufrió para conseguir la permanencia.

Ibaigane ha borrado el polémico tuit en el que se recordaba el doblete de Iraola. «Temporada 2006-07. ¡¡¡Disfruta con aquella victoria!!! El ejercicio en el que descendió la Real conseguimos la victoria con Iraola de mediocentro y bigoleador», se podía leer en el texto que acompañaba a la grabación.

La Real Sociedad no tardó en responder con otro tuit. Y, de una forma elegante, también tiró de hemeroteca, pero esta vez con buen sabor de boca para los donostiarras. Lo hizo aprovechando el aniversario de aquel 26 de abril en el que el equipo txuri-urdin consiguió hacerse con el título de Liga en El Molinón. «Buena memoria, sí. Nosotros nos hemos acordado de que un día como hoy ganamos la liga en Gijón. Que vivamos un buen derbi el sábado». El Athletic ha querido rectificar con una felicitación: «Zorionak! Sin duda alguna. Esas fueron épocas de títulos para los dos equipos. Que vivamos un buen derbi el sábado».

Buena memoria, sí. Nosotros nos hemos acordado de que un día como hoy ganamos la liga en Gijón. Que vivamos un buen derbi el sábado. pic.twitter.com/CmzgsvcVsN — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) 26 de abril de 2018

Los aficionados, por su parte, también han mostrado su indignación. No solo los de la Real Sociedad, sino también los del Athletic al considerar que no es caballeroso recordarles un momento doloroso como fue aquel descenso. «Perdón a todos los aficionados de la Real Sociedad. Vale que se cite a la victoria en ese derbi, pero no con el descenso. Vergonzoso», lamentaba un seguidor rojiblanco. Una muestra de apoyo y unión entre ambas aficiones que quieren vivir desde el buen ambiente la fiesta del fútbol vasco.

No se a que viene el descenso de la real en ese efemérides, es suficente con ver las reacciones de tu equipo para ver la cagada que ha echo el CM del Athletic. — IKER. (@Iker_ayestaran) 26 de abril de 2018

El problema es la parte del descenso de la Real,hay que ser más empático y más siendo CM — iñigo p. (@bilbokozalea) 27 de abril de 2018