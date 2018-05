El Athletic se citó con Berizzo en Bilbao un día antes de despedir a Ziganda

A la espera de acabar la campaña parasu presentación

Si no ocurre algún contratiempo, Eduardo Berizzo será el sustituto de José Ángel Ziganda en el banquillo del Athletic al menos durante la próxima temporada. El técnico argentino firma habitualmente sus contratos de año en año. En esta ocasión, además, Josu Urrutia solo podría ofrecerle una campaña debido a que, a muy tardar, en marzo de 2019 deberá convocar elecciones a la presidencia del Athletic. En principio, el exfutbolista de Deusto no se presentará a esos comicios, con lo que no querría hipotecar con un entrenador a quien le reemplace en el sillón de Ibaigane. Y si cambiara de opinión y luchara de nuevo por la presidencia nadie la garantiza una victoria en las urnas.