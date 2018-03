Zubizarreta: «El Athletic en Europa nunca baja los brazos» 04:11 Zubizarreta, durante la entrevista con El Correo. / Manu Cecilio El mítico portero analiza el OM-Athletic y reflexiona sobre el momento del fútbol mundial y del rojiblanco en una entrevista con EL CORREO JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Enviado especial Martes, 6 marzo 2018, 17:31

Andoni Zubizarreta, director deportivo del Olympique de Marsella, ha recibido esta tarde a EL CORREO, en la ciudad deportiva de su club. «El Athletic en Europa nunca baja los brazos», avisa. El mítico portero rojiblanco analiza en una amplia entrevista que mañana publica EL CORREO la actualidad rojiblanca, habla de su club y reflexiona sobre la política de cantera de los bilbaínos y el momento que vive el fútbol mundial.

El exportero de Aretxabaleta anticipa una eliminatoria igualada. «Somos dos equipos con estilos diferentes, pero con algunas características comunes, ritmo de juego, velocidad, intensidad... Estamos al 50%».

Zubizarreta admite haber visto poco al Athletic esta campaña, al que ha prestado más atención una vez que ha quedado emparejado con el OM en la Liga Europa. «Le veo la trayectoria, pero más desde el lunes que desde el domingo. Me da la sensación de que no acaba de encontrar un momento de juego estable, pero por situaciones como lesiones que te alteran. Ahí nos parecemos también un poco. No tenemos tantísimos jugadores como los poderosos. En el PSG si no juega Neymar juega Di María y si no Draxler y si no Pastore».

El dos veces campeón de Liga, una de Copa y otra de Supercopa con el Athletic avisa que el OM es un grupo de mentalidad fuerte. «Somos un equipo con mucha intensidad, que juega bastante sólido, junto, con despliegue en ataque como Payet, Thauvin, Sanson, Germain... Nuestro fútbol es diferente al de la Liga, en donde se juega más. El nuestro es más inglés, más de ida y vuelta. El que lleve los partidos a donde le interesa, tendrá mucho ganado en la eliminatoria».