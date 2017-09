El Athletic ficha a Capa, lateral del Eibar, para la próxima temporada 17:40 Ander Capa.. El defensa, que costará tres millones de euros, se compromete con el equipo por cuatro temporadas JAVIER MUÑOZ Viernes, 1 septiembre 2017, 14:49

Estaba hecho «hace dos meses», pero la noticia se ha confirmado este viernes. El presidente del Athletic, Josu Urrutia, ha anunciado la repesca de excanterano Ander Capa para la próxima temporada, previo pago de tres millones de euros al Eibar, donde el portugalujo continuará la presente campaña. Urrutia aseguró que el lateral tenía un compromiso con el club armero hasta 2019 y había recibido también otras ofertas, pero «las desoyó» al saber que los técnicos de Lezama, tras analizar «cómo había progresado», estaban interesados en él. Según ha explicado el presidente, Capa «no quería que el Eibar saliese perjudicado, y se ha llegado a un acuerdo a tres partes que ha sido satisfactorio para todos».

El jugador se comprometerá con el Athletic para cuatro temporadas, hasta 2022, una noticia que el club bilbaíno ha retrasado hasta este viernes, tras el partido de los de Ziganda en Ipurua, al entender que ahora «era una buena fecha» para hacer el anuncio oficial. Capa llegó al Eibar B en 2011 y jugó su primera campaña en ese filial. Con la primera plantilla armera ha sido alineado en 165 partidos, de los cuales 113 en la máxima categoría.

Urrutia no ha querido hablar de las negociaciones para la renovación de Kepa, alegando que hacerlo cuando todavía están en marcha «no beneficia» al Athletic. No obstante, se ha mostrado «optimista» sobre las conversaciones y ha reiterado su argumento de que los jugadores deberían considerar «un privilegio» competir en el club rojiblanco, y más si son «valorados económicamente».

El mandatario del Athletic ha asegurado que no da «demasiadas vueltas» al frustrado intento de contratar a Mikel Merino, que ha acabado en el Newcastle, ni tampoco a la marcha de Berenguer del Osasuna al Torino. Ha insistido en que Lezama «da oportunidades» a las promesas y se ha felicitado de que «estén respondiendo». Urrutia ha confesado que le sorprende que pongan cláusulas contra el Athletic jugadores que luego recalan en ligas donde no las hay. Si de él dependiera, ha añadido, no las aplicaría, porque «son una invitación a salir».