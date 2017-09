El Athletic ya negocia con Beñat

Beñat Etxebarria (Igorre, cumple 31 años en febrero) ya negocia la renovación de su contrato con el Athletic, según ha podido saber EL CORREO. El director general del club, Jon Berasategi, ha mantenido al menos una reunión con la persona que representa los intereses del centrocampista. Tuvo lugar a finales de agosto. El nuevo contrato tendrá probablemente una duración de dos o tres años.

Beñat ya ha indicado al club que su gran deseo es seguir vinculado a la entidad rojiblanca. No se esperan, por tanto, problemas para llegar a un acuerdo, tal y como el jugador expuso su intención en público cuando fue preguntado en Lezama por su porvenir. «No es el momento. Estoy muy feliz y a gusto en este club. No pienso en otra cosa que no sea el Athletic», dijo a finales de agosto.

Beñat disfruta en el primer equipo del Athletic, un equipo al que le costó mucho llegar. Formado en Lezama, se fue al Conquense cedido con sólo un partido con la plantilla profesional. Fueron seis minutos en 2006 en un Osasuna, 1-Athletic, 1 con Félix Sarriugarte como entrenador.

Despegó desde el club manchego, entonces en Segunda B, y al que llegó cedido. Joaquín Caparrós no quiso recuperarle. De allí fue al filial del Betis y ascendió al primer equipo, en donde ofreció un altísimo rendimiento de la mano de Pepe Mel. En su etapa verdiblanca, jugó sus tres únicos partidos con la selección de España.

Josu Urrutia propuso a Marcelo Bielsa su fichaje, pero el argentino no le quiso. El Wolsburgo alemán negociaba su contratación cuando el Athletic activó la operación retorno en 2013.

Su aterrizaje no fue sencillo. La junta directiva pagó 8,5 millones al Betis. Ernesto Valverde le colocó de medio punta, pero no funcionó en el puesto. Necesita ver el juego de cara y no de espaldas. Desde que le retrasó al puesto de medio centro, su rendimiento ha sido muy importante. Hoy es el arquitecto del fútbol rojiblanco. Desde retorno, ha jugado 170 partidos y ha firmado 8 goles.

Beñat es uno de los nueve jugadores del Athletic que acaba contrato a final de campaña. Los otros son Kepa, Aduriz, Etxeita, Mikel Rico, Bóveda, Aketxe, Saborit y Kike Sola. De todos ellos, sólo se ha hablado con el portero y con el centrocampista. Aduriz seguirá si desea hacerlo.

La ficha El DNI Igorre, cumple 31 años en febrero. Sus equipos Arratia (hasta 1998), cantera del Athletic (1998-2008, que recibe la baja desde el Bilbao Athletic), Conquense (2008-09), Betis B (2009-10), Betis (2010-13) y Athletic (2013-...). En el Athletic 171 partidos y 8 goles. Una Supercopa ganada. Su temporada 5 partidos, 4 de Liga Europa y 1 de Liga.

Ibaigane negocia con el guardameta desde enero sin que las dos partes cierren un trato. Josu Urrutia se ha implicado personalmente en la negociación. Este periódico ha podido saber que se ha reunido en varias ocasiones con el ondarrutarra.

Etxeita, otro titular para Ziganda, admitió el lunes que el club aún no se ha dirigido a él. Lo hará más adelante, cuando tenga más datos de cuál es su participación en el equipo.