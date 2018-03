El Athletic pierde tirón en La Catedral Las gradas de San Mamés presentaron un aspecto casi desconocido durante el partido contra el Leganés. / Fernando Gómez Los 30.787 aficionados ante el Leganés es la peor asistencia de los dos últimos años en Liga | El club, muy preocupado por el desplome de público, aprovecha el centenario europeo de La Catedral para motivar a los hinchas y que ayuden a remontar al Olympique JUANMA MALLO Martes, 13 marzo 2018, 01:21

30.787 espectadores accedieron a San Mamés el domingo. La Catedral registró la segunda peor entrada de la temporada si se miran los tres torneos que el Athletic ha pisado esta desconcertante campaña; la más baja si se tiene en cuenta la Liga y la Europa League. Esto es, solo en el nefasto duelo de vuelta de Copa contra el Formentera, un miércoles de noviembre a las 21.30 horas, el campo bilbaíno presentó un aspecto más desolador, con 14.285 personas que el registrado frente Leganés, el dato más pobre de los dos últimos años en el torneo de la regularidad, desde que la patronal del fútbol ofrece datos oficiales. Sin embargo, no se trata de un aspecto puntual, sino que se vislumbra una tendencia a la baja en las asistenciaso. Desde que arrancó 2018, la presencia de espectadores en un campo para 53.000 personas ha caído cuatro puntos, desde el 78,4% (41.594 aficionados por duelo) hasta el 74,1% actual (39.294). Pero lo más alarmante es que, a partir del ejercicio 2014-15, el porcentaje de ocupación ha caído en picado: esa campaña era del 81,3% (43.000 hinchas), para bajar al 79,5% (2015-16) y cerrar el último el curso en 77,5%.

El Athletic ha perdido tirón en San Mamés y este hecho inquieta a la junta directiva. Y aunque en líneas generales no resultará necesario, ha configurado una iniciativa -además de permitir la entrada gratis a los socios como frente al Spartak- para que La Catedral luzca sus mejores galas el jueves por la tarde en la operación remontada frente al Olympique: aprovechando que se cumple el partido 100 de San Mamés, el club ha planteado el «reto» de que se viva, esta misma temporada, el duelo 101. Para eso hay que tumbar a los galos, y ha tirado de nostalgia con otras volteretas, todas en el extinto campo: Sporting de Portugal, Anorthosis, Newcastle, con Ziganda como protagonista... Todo para empujar a un público que, últimamente, no responde como antaño.

Los socios no tienen que pagar para acudir al duelo frente al Olympique, como ocurrió ante el Spartak Los jueves

Los factores que explican esta suerte de hundimiento son varios. Si el observador se detiene en el partido contra el conjunto madrileño se puede hablar de una hora pésima (las 20.45 horas de un domingo), de que el oponente tampoco es que resultara atractivo, aunque en la pasada temporada llevó a San Mamés 42.049 espectadores (también un domingo a las 20.00 horas). No obstante, en esa ocasión, la tropa de Ernesto Valverde se estaba jugando entrar en la Europa League de forma directa. Y ahí reside otra de las razones para que la gente no acuda a San Mamés con la asiduidad que lo hacía en el pasado, según admitió el domingo José Ángel Ziganda: el Athletic nada en una decepcionante posición media de la clasificación,en principio, con ningún aliciente.

Europa tampoco seduce

La razón más rotunda es que el fútbol del Athletic resulta tedioso, como reconoció 'Cuco' en una rueda de prensa post-partido en la que el «frío» ambiente compartió protagonismo con la operación remontada de pasado mañana contra el OM. «Estoy seguro de que si jugáramos de una manera más brillante y estuviéramos más arriba, hubiera habido más gente», sentenció el entrenador de Larrainzar. El aficionado, en este sentido, se encuentra cansado de que su equipo practique un fútbol que no engancha, que no emociona... Que no se enciende esa «chispa» tantas veces prometida por Ziganda.

«Si jugarámos de una manera más brillante, hubiera habido más gente» Lo que dice 'Cuco'

En esta línea, la ocupación de San Mamés tocó fondo contra la escuadra de Asier Garitano. Bajo mínimos, para preocupación de la junta directiva que, para este segunda vuelta, creó el 'Gazte abono', con la meta de atraer a menores de 26 años y colocarlas en Tribuna Sur Alta por 150 euros. Esa es una iniciativa. Otra, dejar entrar gratis a los socios, tanto en el duelo contra el Spartak como el jueves frente al OM. De todos modos, tampoco es que contra los moscovitas La Catedral vistiera su mejor traje: solo 36.873 personas, aunque condicionado por la hora (21.05) y también el miedo a los disturbios que, al final, se produjeron.

En Europa no se han rebasado los 40.000 asientos ocupados en ningún encuentro de la fase de grupos ni eliminatoria; sí sucedió en las previas. Y tampoco es que se haya conseguido en muchas ocasiones en la Liga: solo en seis de 14 encuentros; en ocho, por tanto, no se ha alcanzado esa cifra, con lo que se ha superado ya la cota del curso 2016-17, con 7, y aún restan cinco partidos ante algunos grupos más torpes de la competición, como el Deportivo y el Levante.