El Athletic prepara la llegada de Berizzo

El técnico asegura que no tuvo contactos con el Athletic antes de que despidiera a Ziganda

Eduardo Berizzo asegura que no ha mantenido ningún contacto con el Athletic ni se ha reunido con ninguno de sus dirigentes antes de que el club comunicara que José Ángel 'Cuco' Ziganda no seguirá en el banquillo rojiblanco. A través de sus abogados, el técnico argentino dice que el pasado 9 de mayo no estuvo en Bilbao ni se reunió con representantes de la entidad en un hotel de la capital vizcaína, como así publicó este periódico, y argumenta que de haber surgido esa posibilidad la hubiera rechazado «por respeto a Ziganda».

El técnico navarro sabía desde dos días antes que su contrato no sería renovado, pero hasta el 10 de mayo la decisión no se hizo pública.

El que casi con seguridad será nuevo entrenador del Athletic en los próximos días, al menos durante una temporada, entiende que haber entablado contactos con enviados de Ibaigane antes de esa fecha hubiera sido un acto de deslealtad con un compañero de profesión, que, además, durante su convalecencia de la operación de un cáncer de próstata le envío mensajes de apoyo y se preocupó por su estado de salud. La contratación de Berizzo ha sido una obsesión del director deportivo, José María Amorrortu, que ya le quiso como sustituto de Valverde por delante de la opción de Ziganda.