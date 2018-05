El Athletic presenta mañana a Ander Capa, que tendrá una cláusula de 50 millones de euros Capa, esta temporada contra el Athletic. / Manu Cecilio El exlateral del Eibar, fichado hace un año a cambio de tres millones, firmará por cuatro temporadas EL CORREO Jueves, 24 mayo 2018, 13:04

Comienzan a desfilar las novedades del Athletic para la próxima campaña. Ander Capa (Portugalete, 1992), fichado hace un año a cambio de tres millones de euros, será presentado este viernes a las 12.00 horas en San Mamés. El lateral procedente del Eibar firma un contrato de cuatro temporadas y tendrá una cláusula de 50 millones.

La carrera de Capa comenzó en el Danok Bat para llegar a Lezama en 2002. Tras tres temporadas, el Athletic le dio de baja y regresó a su club de origen hasta que en 2011 dio el salto al Eibar B. Una temporada después ascendería al primer equipo armero, en el que ha permanecido seis temporadas. Esta última ha disputado 34 partidos, 33 en Liga y uno en Copa.

Capa es seguidor del Athletic y no lo ocultaba incluso antes de que Urrutia anunciara por sorpresa su fichaje el 1 de septiembre de 2017. «Siempre he sido del Athletic. Lo llevo en el corazón porque así me lo han inculcado de pequeño mis padres», dijo la campaña pasada antes de medirse a los 'leones'. Hasta ahora acudía a San Mamés cuando podía y soñaba con esta segunda oportunidad. Este mismo viernes comienza a cumplir su sueño.