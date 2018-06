El Athletic vuelve al azul en la segunda camiseta Raúl García, Williams, Yeray y Balenziaga posan con la nueva segunda equipación del Athletic. La segunda equipación para esta temporada quiere ser un guiño a la equipación que empleaba el club antes de 1909. La principal innovación es la desaparición del color blanco EL CORREO Viernes, 8 junio 2018, 11:37

El Athletic vuelve azul en su segunda camiseta. Frente a la gris y negra de la campaña recién terminada, la nueva equipación reserva hace un guiño a los orígenes, a aquella indumentaria que empleaba el club antes de 1909. Varias son las novedades sobre el modelo original. La principal, la desaparición del blanco, sustituido por otra tonalidad azulada. Además, los cuellos de camisa desaparecen y se convierten en un remate rojo redondo. Y, por último, la línea que separa las dos mitades de la camiseta simula las lamas del nuevo campo de San Mamés.

Según asegura la entidad rojiblanca, la nueva equipación es parte de la campaña 'Loyal to the last' que, junto al eslogan 'Geuriak', profundiza en el sentido de pertenencia compartido entre futbolistas y afición. La prenda cuenta con la última tecnología de New Balance, orientada a lograr la máxima comodidad en los movimientos y el mantenimiento de una temperatura y traspiración adecuadas.

El encargado de su presentación ha sido Ander Capa, uno de los tres fichajes realizados hasta el momento por el Athletic. El futbolista de Portugalete protagoniza un vídeo en que se le ve acudiendo a San Mamés y probándose la nueva camisola. Con ella puesta, decide hacerse un selfie y mandárselo a otra de las incorporaciones, su compañero en el Eibar Dani García, que no puede ocultar sus ganas de comenzar la campaña y probarse la indumentaria.