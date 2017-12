Betis - Athletic, a las 19.30h El Athletic busca regalarse felicidad hoy ante el Betis Los jugadores del Athletic se entrenaron ayer en Lezama a puerta cerrada y pulieron los detalles de su juego de partido de esta tarde ante el Betis. / Luis Ángel Gómez La ausencia de San José, principal novedad de la lista para jugar esta tarde en el Villamarín ROBERT BASIC Viernes, 22 diciembre 2017, 02:25

Al Athletic le queda hora y media de fútbol para despedir el año y afianzar la todavía inestable plataforma desde la que pretende dar el salto a las alturas y alejarse del peligro. El equipo afronta un momento clave -sí, uno más- porque la diferencia entre salir con una sonrisa del Villamarín o con la mirada clavada al suelo es abismal y puede marcar al grupo tanto desde el punto de vista matemático como anímico. Ganar hoy al Betis es un imperativo si los hombres de José Ángel Ziganda quieren poner tierra de por medio con los bajos fondos de la tabla y empezar con una escalada que se les resiste y que persiguen desde hace tiempo. Los tres puntos son el único escenario que contemplan y que les permitiría irse de vacaciones con confianza y la sensación de que aún no hay nada perdido. Es una especie de encrucijada que esperan salvar de una forma satisfactoria y, en la medida de los posible, hacerlo con un fútbol mejorado y acorde a sus posibilidades.

Los rojiblancos pisarán esta tarde la hierba del Villamarín con el aval de no haber perdido en las últimas cinco jornadas. Cuatro empates y un triunfo figuran en su hoja de servicios y también la necesidad de imponerse a los sevillanos y alimentar así su estado de ánimo, algo básico en su proceso de crecimiento. Es verdad que el juego del equipo deja muchísimo que desear y que siembra dudas por su falta de contenido, pero es más fácil evolucionar en un marco estable y libre de derrotas, justo de lo que presumen los bilbaínos, que fundamentan su optimismo en la solidez defensiva y en la convicción de que son capaces de ofrecer bastante más. De hecho, solo han encajado cuatro goles contra Villarreal, Deportivo, Real Madrid, Levante y Real Sociedad, y ahora buscan armonizar este rendimiento con sus prestaciones creativas y ofensivas, su asignatura pendiente desde hace meses.

Las claves Convocatoria. La ausencia de Mikel San José es la principal novedad en una lista de 18 hombres Sustitutos. Herrerín ocupará el sitio del lesionado Kepa y, salvo sorpresa, Saborit cubrirá la baja de Balenziaga

Intentarán hacerlo ante un rival que acaba de completar su particular travesía en el desierto y que nunca se sabe por dónde puede salir. El Betis viene de imponerse al Málaga (0-2) tras dos meses sin conocer la victoria en la Liga y quiere cerrar el año en su casa con un triunfo que le aproxime a la zona europea. Los dos equipos son conscientes de lo que hay en juego y de lo que supondría sacar los tres puntos: dar un paso adelante en la tabla, alejar los fantasmas y pensar en que otro futuro es posible. Sobre todo el Athletic, que no termina de soltar amarras ni de sacudirse los miedos que le paralizan y le impiden mostrar su perfil bueno. Las dudas le pueden y le pesan en la mochila, que podría vaciar en el Villamarín. Por cierto, un campo que no se le da nada mal. Las últimas siete visitas al feudo bético se han saldado con cuatro victorias bilbaínas, un empate y dos derrotas.

Los jugadores aguardan con impaciencia el duelo frente al conjunto verdiblanco y el indisimulado deseo de despedir el año con buen sabor de boca y de regalar a su afición un motivo para la esperanza. «Somos conscientes de que las cosas no están saliendo nada bien, pero todavía no hemos perdido nada. La gente tiene que estar ilusionada porque vamos a devolver la confianza depositada en nosotros», dijo hace un par de días Iñaki Williams, quien lanzó una promesa: «Queremos que disfruten de nosotros». Una felicitación navideña en forma de tres puntos ayudaría en este propósito.

Misma estructura

Ziganda hará algunos retoques en el once inicial, pero respetará la estructura de las últimas jornadas. Herrerín ocupará el sitio del lesionado Kepa y, salvo sorpresa, Saborit cubrirá la baja de Balenziaga. El centro del campo sería para Mikel Rico e Iturraspe -San José se cayó de la convocatoria, la principal novedad en una lista de 18 hombres-, en las bandas estarían De Marcos y Susaeta y arriba formarán Raúl García y Aduriz. El Athletic viajó ayer a Sevilla y hoy saltará al Villamarín con el objetivo de regalarse una victoria y algo quizás todavía más importante, la tranquilidad.