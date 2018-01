El Athletic renueva a Williams hasta 2025 Urrutia y Williams, tras la firma del acuerdo de renovación. / ATHLETIC CLUB Su cláusula de rescisión, de récord, será de 80 millones de euros, aumentando progresivamente hasta los 108 ROBERT BASIC Miércoles, 17 enero 2018, 10:13

Era un secreto a voces y detallado por este periódico, y esta mañana se ha hecho oficial. El Athletic ha comunicado la renovación de Iñaki Williams, una operación cocida a fuego lento y sin sobresaltos. El propio jugador ha allanado el camino hacia el acuerdo final, que ha cristalizado en un nuevo contrato suscrito hasta 2025 y una cláusula récord: 80 millones de euros que irán subiendo progresivamente hasta los 108. Todo un golpe encima de la mesa y un mensaje a los que vienen por detrás: blindaje altísimo y compromiso de larga duración.

«Felicidad máxima». De este modo ha reaccionado el propio Iñaki Williams tras darse a conocer el acuerdo. El jugador, muy emocionado, ha querido dirigirse a la afición rojiblanca a través de una carta publicada en su perfil de Twitter.

«¡Hola a todos!

Hoy es un día muy feliz para mí porque he renovado mi compromiso con este escudo por 8 años más. Siempre he dicho que estoy donde quiero estar. Aquí he crecido como jugador, pero sobre todo como persona, y digo como persona porque los que pertenecemos a este club sabemos que si hay una palabra que lo define es FAMILIA, y ya sabéis que para mí, la familia es lo primero. De vuestra mano seguiré riendo y llorando, trabajando como el que más, y dejando todo por esta camiseta en cada partido y en cada entrenamiento. Gracias al club, a todos sus empleados, cuerpo técnico, a la mejor AFICIÓN del mundo y a mis compañeros y amigos, que me hacen sentir el futbolista más afortunado del mundo por tenerlos a mi lado. GRACIAS a todos por estar ahí.

¡Aúpa Athletic!»

Es la cuarta renovación en pocos días después de las de Iago Herrerín, Xabi Etxeita e Iñigo Lekue. Y habrá más, bastantes más, empezando por Raúl García, también en conversaciones para extender su relación contractual con el club, tal y como informa hoy EL CORREO en su edición impresa.

Williams jamás ha escondido su deseo de quedarse y renovar a pesar de que estaba atado hasta 2021. Ha hecho varios guiños a Ibaigane, esos que tanto gustan al presidente Josu Urrutia, y ahora ha llegado la firma. Un futbolista atado por muchos años y con un precio a prueba de los más ricos.