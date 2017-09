El Athletic sigue ahora a Ruiz de Galarreta Ruiz de Galarreta controla un balón con el Barça B. / E. C. El club rojiblanco, que no quiso pagar 600.000 euros por él en verano, comienza a valorar la posibilidad de recuperar al jugador del Barça B JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Martes, 19 septiembre 2017, 00:29

José María Amorrortu, el director deportivo del Athletic, ha comenzado a seguir de cerca las evoluciones del mediocentro Íñigo Ruiz de Galarreta (Eibar, 24 años). El técnico rojiblanco presenció el domingo el Alcorcón-Barcelona B (1-1). Un partido en el que el ex del Athletic rayó de nuevo a un altísimo nivel y sirvió su segunda asistencia de gol en cinco partidos de Liga.

El seguimiento del Athletic llega pocos meses después de que el mismo club rechazara recuperar al jugador. Tal y como reveló este periódico, el Numancia colocó en su último contrato dos cláusulas a Ruiz de Galarreta. Una era de 800.000 euros y otra solo para el Athletic de 600.000. Se trataba de «una deferencia» del club soriano con el rojiblanco en agradecimiento a los numerosos jugadores que le ha cedido, los dos últimos Kike Sola y Villalibre. Cuando el Barcelona comunicó su intención de llevarse al guipucoano por 800.000 euros, el director general del Numancia, Víctor Martín, alertó de la situación a Jon Berasategi, su homólogo en el Athletic, y le reveló que para los bilbaínos la cláusula era menor.

Ibaigane contestó que no interesaba. Eran las fechas en las que el Athletic creía tener ‘amarrado’ a Mikel Merino, quien finalmente se escapó al Newcastle de Benítez. ‘Galaxy’, como le apodaban en el vestuario de Lezama, firmó a finales de junio por el Barcelona. Se comprometió por dos temporadas, con opción unilateral del club a una tercera y 50 millones de cláusula.

Su rendimiento es importante. Ha jugado todos los minutos de Liga, ha anotado un gol y ha dado dos asistencias. El Barça lo reclutó para dar empaque al filial en su regreso a Segunda A, pero en el club azulgrana ha comenzado a valorarse la posibilidad de que vaya un poco más arriba. Ernesto Valverde ya le ha citado a entrenar unas pocas veces.

Una opción valorada

El ‘Mundo Deportivo’ avisaba ayer de que puede ser empleado como «comodín» por el primer equipo en circunstancias puntuales y que Valverde «no le pierde de vista y ha hablado muy bien de él tanto a Gerard López, su entrenador, como al resto del ‘staff’ técnico del Barça». En el partido de Segunda A presenciado por Amorrortu había otros dos jugadores vascos, ambos en el Alcorcón. Son Álvaro Peña (Bilbao, cumple 26 en octubre y que llega tras dos años en Segunda B con el Racing) y Jon Errasti (Eibar, cumple 30 en junio, que ha firmado tras dos años en el Spezia italiano).

Pero el que interesaba al técnico rojiblanco era Ruiz de Galarreta. La mayor inquietud de ‘Cuco’ Ziganda es el poco juego creativo de su equipo. Ninguno de los dos jugadores que deben cumplir esta misión, Beñat e Iturraspe, han brillado hasta el momento. El club intentó sin éxito reforzarse con Mikel Merino y ahora mira otras alternativas. Uno de los principales técnicos de Lezama dijo hace unos días a este periódico que la opción de recuperar al eibarrés era tenida cuenta para el próximo verano. Pocos días después, Amorrortu fue a verle.

El análisis en Lezama es que el recorrido del mediocentro en el Barcelona B no será importante. Se le ha firmado para dar cuajo al filial y, según creen, saldrá al final de esta campaña. En caso de que se decida a ir a por él, el problema sería cómo recuperarlo. El Barça podría irse a una petición cercana a los 10 millones, difícilmente justificables por una directiva que no quiso saber nada de él este verano. Para dificultar más aún la situación, el Athletic no puede ofrecer incluir a Ruiz de Galarreta en una venta al club catalán o firmarle un porcentaje sobre un posible traspaso posterior.

Ziganda ha reparado en su gran rendimiento. En 2015 le pidió que estuviera a su lado con el Bilbao Athletic en Segunda A. El eibarrés se alistó, pero Amorrortu impuso su cesión el Leganés, donde jugó muy poco.