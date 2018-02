Fallece un ertzaina tras los altercados entre hinchadas en la explanada de San Mamés

Tragedia en Bilbao. Un ertzaina ha fallecido tras los altercados previos al partido entre el Athletic y el Spartak. I.A.G., de 51 años y perteneciente a la 9º promoción, fue trasladado de urgencia al hospital de Basurto. Tras ser reanimado, no ha podido superar su estado crítico y ha muerto. Se desconocen por el momento las circunstancias exactas del suceso.

Los incidentes se produjeron a la llegada de los aficionados rusos a San Mamés. En ese instante, uno de los seguidores arrojó un vaso a la zona donde se hallaban los aficionados del Athletic. A partir de ese momento se sucedieron las cargas de la Ertzaintza. I.A.G. quedó tendido en el suelo con el escudo en una mano. Sus compañeros en seguida le rodearon con dos furgonetas para protegerle de la batalla campal que continuaba a su alrededor. Volaban las bengalas. Mientras tanto, un compañero le sujetaba las piernas y una mujer -quizás una aficionada con conocimientos médicos o una agente de paisano- le atendía. La ambulancia tardó varios minutos en llegar. Finalmente nada se pudo hacer por su vida.

Bilbao temía la llegada de los seguidores radicales del equipo ruso. Su fama les precedía. Son numerosos los incidentes protagonizados en los últimos meses. Ya participaron en la batalla campal de Marsella durante la Eurocopa de 2016 y esta misma temporada han mostrado su violencia en Eslovenia, Sevilla y este mismo lunes, en Vitoria. En esta tesitura, se preparó un dispositivo como no se conocía en Bilbao. 500 ertzainas movilizados más 100 policías municipales y 200 agentes de seguridad privada. Se aconsejó a los hosteleros recoger las terrazas ante los posibles incidentes. Nada de vasos de cristal. Incluso los alumnos del colegio Pureza de María, situado en las cercanías de San Mamés, no iba a acudir a clase.

Los aficionados rusos debían congregarse a las 18.30 horas en la Plaza Moyua. Apenas se congregaron doscientos. Entonces nada hacía prever lo que ocurriría después. Solo la presencia de miembros de Herri Norte hacía temer incidentes. Se les incautó porras extensibles, barras de hierro y puños americanos. Se cambió la ubicación de una manifestación que había sido convocada precisamente en ese mismo punto. El camino hacia el estadio de arrancó a las 19.25 horas. Otros muchos aficionados del Spartak acudieron por su cuenta.

Llegaron a San Mamés veinte minutos después. Eran las 19.45 horas. Fue entonces cuando todo estalló. Un hincha del equipo ruso arrojó un vaso contra la afición rojiblanca congregada en la explanada del estadio a la espera de acceder al interior. La Ertzaintza realizó varias cargas. Las carreras y golpes se sucedieron. Y en ese marasmo, ocurrió la desgracia. I.A. sufrió un infarto que acabó con su vida.

A continuación, el relato de una jornada que acabó en tragedia:

22.05 horas Muere el ertzaina que había sufrido un infarto

Un ertzaina ha fallecido en los altercados. El agente ha sido trasladado al hospital de Basurto.

20.30 horas Vuelta a la normalidad

La tranquilidad ha vuelto a los alrededores de San Mamés tras los altercados. A falta de media hora para el partido aún quedan algunos aficionados por acceder al estadio, pero lo hacen de manera pacífica bajo la estricta vigilancia de la Ertzaintza.

19.45 horas Graves altercados en San Mamés

Al parecer, el lanzamiento de una botella de cristal habría sido el origen de los altercados. Un seguidor ruso habría tirado el objeto contra varios aficionados del Athletic y ambos grupos se han encarado. Es entonces cuando la Ertzaintza ha cargado para tratar de fenar los enfrentamientos que registran, de momento, hasta tres heridos. También cinco personas han sido arrestadas.

En las inmediaciones de San Mamés se han lanzado bengalas, diversos objetos y se han cruzado contenedores, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad. La Ertzaintza han cargado minutos antes de las ocho de la tarde contra aficionados del Spartak de Moscú que han lanzado bengalas cerca del estadio.

A las ocho menos cuarto de la tarde se han producido graves incidentes en las inmediaciones de San Mamés. Peleas, lanzamientos de objetos... La Ertzaintza ha cargado contra varias personas que participaban en la trifulca.

19.25 horas Los aficionados rusos marchan hacia San Mamés

Los doscientos aficionados rusos que han acudido a Moyua ya se dirigen hacia San Mamés acompañados por la Ertzaintza a falta de hora y media para el comienzo del encuentro, informa Josu García. Lo hacen de forma pacífica, entonando cánticos en apoyo l Spartak y ondeando banderas con los colores de su equipo. Muchos otros finalmente han decidido acudir por su cuenta al estadio.

Los hinchas rusos ya están camino de San Mamés. / Josu García

19.20 horas Concentración de Herri Norte

Herri Norte ha cambiado el lugar de la concentración 'antifascista' a última hora, informa David S. Olabarri. En un primer momento se iba a celebrar a las siete de la tarde en la calle Sabino Arana a su paso por la avenida Juan Antonio Zunzunegui. Los participantes se están desplazando hacia la zona de la facultad de ingenieros de la UPV y las instalaciones de ETB. Justo allí la Ertzaintza ha requisado barras de hierro, puños americanos y barras extensibles a varios de sus miembros.

19.10 horas «Ningún daño a la ciudad»

Muchos de los aficionados del Spartak que han acudido a Bilbao no son parte del sector radical ultra. Un ejemplo es Sergei, un moscovita de 26 años, estudiante del Instituto Cervantes en la capital rusa. Asegura que han venido a disfrutar del fútbol, de la ciudad y de la gastronomía. En un perfecto castellano afirma que no quieren causar «ningún daño a la ciudad, no queremos que pase nada , hemos venido a disfrutar. Nos encanta Bilbao». Informa Josu García.

Sergei habla para los medios. / Josu García

19.00 horas Doscientos seguidores rusos en Moyua

A las siete de la tarde ya han llegado aproximadamente 200 seguidores del Spartak a Moyua. Empiezan los cánticos entre un gran despliegue policial, informa Josu García. Todo hace pensar que no han respondido al llamamiento del club y han ido por su cuenta al estadio. Un helicóptero de la Ertzaintza sobrevuela ahora mismo la Plaza Moyua.

18.42 horas La Ertzaintza requisa barras de hierro, puños americanos y barras extensibles a Herri Norte

Mientras la tranquilidad reina en Bilbao a estas horas con los seguidores del conjunto ruso, la Ertzaintza ha requisado barras de hierro, puños americanos y barras extensibles a varios miembros de Herri Norte que se dirigían a la concentración de las 19.00 horas en Sabino Arana.

18.35 horas Medio centenar de hinchas del Spartak en Moyua

Medio centenar de seguidores del Spartak se encuentran ya en la plaza Moyua, informan Luis Calabor y Josu García. La Ertzaintza está a la espera de que llegue el grueso de los hincha para poder comenzar la marcha hacia San Mamés.

18.20 horas Llegada de los primeros aficionados rusos a San Mamés

En diez minutos todos los aficionados del Spartak de Moscú estarán en Moyua para ser escoltados hasta San Mamés. Los primeros ya han llegado a las inmediaciones del estadio hacia las seis de la tarde, informa Javier Ortiz de Lazcano. Son gente pacífica. Se les ha visto comprar bufandas y alternar en los bares de alrededor.

Aficionados rusos en Licenciado Poza. / Manu Cecilio

La presencia de ultras rusos ha provocado la recogida de terrazas y la decisión de no servir botellas ni vasos de vidrio por la mayoría locales, que han seguido las recomendaciones policiales. Incluso algunos bares de la zona de Pozas han decidido no abrir hoy por seguridad, como se puede ver en las fotos.

De momento, a las seis y veinte de la tarde, hay un ambiente relajado en la calle Licenciado Pozas, donde algunos aficionados de ambos equipos toman algo en los bares.

Seguidores rusos, en Licenciado Poza antes del partido. / Manu Cecilio

18.00 horas Dispositivo policial en San Mamés

Desde las cinco de la tarde hay un gran despliegue de la Ertzaintza alrededor de San Mamés. En las inmediaciones del campo del Athletic se pueden ver hasta 13 furgonetas del cuerpo autonómico. También hay algunos pocos vehículos y agentes de la Policia Municipal, informa Javier Ortiz de Lazcano.

A las seis y media de la tarde los seguidores del Spartak de Moscú estarán en la plaza Moyua para ser escoltados hasta San Mamés, donde el presenciarán el partido de vuelta de dieciseisavos de final de la Europa League entre su equipo y el Athletic. Lo harán acompañados por un fuerte dispositivo policial. Y es que 800 agentes (500 ertzainas, 100 policías y 200 vigilantes privados) vigilan Bilbao para evitar que se produzca cualquier tipo de posible incidente protagonizado por los ultras rusos más radicales.

Se han desplazado 2.500 aficionados desde Moscú con entrada para ver el duelo de hoy. También han llegado varios cientos más que no tienen ticket reservado para poder entrar en San Mamés. Son estos últimos los que preocupan especialmente a las fuerzas de seguridad, porque son más difíciles de controlar.

Aficionados del Spartak en los alrededores de San Mamés. / Javier Ortiz de Lazcano

Hoy habrá una nueva concentración antifascista. El Departamento de Interior ha cambiado su ubicación después del incidente registrado durante la celebración de la marcha 'antifascista' de ayer en Moyua, realizada a la misma hora en la que un hombre resultó herido leve tras un altercado con seis hinchas rusos en el centro de Bilbao. Se celebrará finalmente en la calle Sabino Arana a su paso por la avenida Juan Antonio Zunzunegui. Los convocantes, Herri Norte Taldea y Sare Antifaxista, han citado a los participantes desde las siete hasta las ocho de la tarde.