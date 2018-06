La aventura mexicana del central Unai Bilbao Unai Bilbao posa en el Museo del Athletic dos días antes de viajar a México. / Ignacio Pérez El jugador que más minutos ha dispuesto esta campaña en el filial del Athletic firma por el Atlético San Luis, de la segunda división JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Lunes, 11 junio 2018, 00:29

«Ahora o nunca. Si no me animo en este momento, con 24 años y sin novia...» Unai Bilbao (Bilbao, cumplió 24 años en febrero) lo tiene claro. Es la hora de una aventura futbolística. Se incorpora hoy a la pretemporada del Atlético San Luis Potosí, de la Segunda división de México. Es un club que desde 2017 es filial del Atlético de Madrid, propietario del 51% de las acciones. La ciudad está 400 kilómetros al norte de México DF, tiene 770.000 habitantes y su estadio un aforo de 25.000 espectadores.

Unai Bilbao ha sido pieza clave en el Bilbao Athletic, el jugador más utilizado por Gaizka Garitano. Ha jugado 38 de los 40 partidos. Sin embargo, recibió la baja, algo que esperaba y tenía claro desde hace meses. «Tengo 24 años. Lo supuse cuando vi que en enero no me llamaban. Mi etapa de formación estaba acabada y no se han dado las circunstancias para subir. Arriba hay gente de mucha calidad, Íñigo Martínez, Yeray, Unai Núñez y Etxeita. No tengo ninguna queja del club, todo lo contrario».

Había alternativas en Segunda. Varios clubes le sondearon. Sin embargo, hace dos meses el Atlético San Luis se puso en contacto con él y le indicó tener mucho interés.

El presidente, el español Alberto Marrero, y el entrenador, el mexicano, Alfonso Sosa, le llamaron. El máximo dirigente, que antes estuvo al frente del Atlético Calcuta, le explicó que le echó el ojo en la campaña 2014-15, la del ascenso a Segunda A. «Me ha dicho que me vio en varios partidos en campos madrileños, ante Atlético B, Getafe B, Fuenlabrada... Y que desde entonces me tenía en la lista de objetivos, pero que nunca me ponía a su alcance. Este año lo he hecho y me ha fichado».

No tiene dudas. «Es una aventura que me apetece mucho. Me hace mucha ilusión. Me gusta viajar y si puedo vincularlo con el fútbol, mejor», explica.

Unai Bilbao apoyó su espíritu aventurero en la información. «Cuando me llaman comienzo a interesarme por la ciudad y por el proyecto. Todas las referencias son buenas. No es tan aventura, no voy a ciegas. Sé lo que quieren y que es bueno».

Además de con el presidente y el entrenador, ha conversado con Sebastián Setti (un argentino que la pasada campaña estaba en el Amorebieta y que en 2016 jugó en el San Luis) y Borja González (exjugador del Atlético Madrid B que la pasada temporada firmó por el club mexicano).

Todos le han remarcado que el club es ambicioso y serio. «Estoy abierto a jugar donde sea siempre y cuando proyecto sea interesante. A la gente le ha extrañado mucho. ¿Te vas a ir a México teniendo equipos aquí?, me preguntan. Entiendo las dudas porque nadie se ha ido a México desde el filial del Athletic. Es raro, pero la gente no conoce el proyecto, que la meta es subir a Primera y que el Atlético de Madrid está por detrás».

Desde la distancia se ve a México como un país en el que hay problemas de seguridad. El central no tiembla. «Viviré en una urbanización, La Loma, que tiene de todo, campos de golf, cines, supermercados... Me dicen que no tendré problemas y que puedo ir tranquilo».

Bilbao estudia Marketing en la Universidad a Distancia de Madrid. Uno de los proyectos con los que ha llegado a México es licenciarse. «Me quedan unas asignaturas de tercero y otras de cuarto. Es una universidad privada que me da la opción de examinarme en México DF. Quiero acabar el próximo curso».

Unai Bilbao aterrizó el viernes sin billete de regreso. «No voy con el objetivo de volver rápido. Si las cosas me van bien y me gusta aquello, no tengo problema es prolongar la aventura más allá de las dos temporadas que he firmado».