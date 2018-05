Berizzo, el elegido por Urrutia

Eduardo Berizzo (Cruz Alta, Argentina, 1969) es el elegido para relevar a 'Cuco' Ziganda. El argentino espera a formalizar su contrato con el Athletic. Será por una campaña, pero hay opciones de que se amplíe a una más si se cumplen una serie de objetivos deportivos y además desde el club se presenta y triunfa en el próximo proceso electoral una candidatura continuista, encabezada por Josu Urrutia o no.

El sudamericano devolverá el aroma del 'bielsismo' a Bilbao. Fue jugador suyo en Newell's y su segundo entrenador en su exitoso periplo en la selección chilena y siempre se ha confesado en deuda con él. «Marcelo me generó un descubrir, una manera de entrenar diferente, innovadora, muy personal, que en mi caso me terminó por impregnar mi forma de trabajar. Sin él no sería lo mismo».

Berizzo es la gran apuesta de Urrutia tras desestimar otras opciones que le daba el mercado. José Luis Mendilibar (Eibar) y Asier Garitano (Leganés) quedaron fuera de las opciones enseguida porque el presidente apostaba por un técnico con experiencia europea. Luis Enrique y Unai Emery fueron otras alternativas valoradas, pero finalmente han quedado arrinconadas.

La salida de Ziganda deja las manos libres al presidente para negociar abiertamente con Berizzo. En el club generaba inquietud que se conozcan pasos de la entidad con el navarro aún como entrenador con contrato en vigor hasta 2019.

Ya ha habido varios contactos. El argentino ve bien la propuesta rojiblanca, aunque entiende que necesita refuerzos. Está al tanto de los movimientos de mercado. Están cerrados Capa y Dani García (Eibar) y Ganea (Viirotul).

Hay dos operaciones abiertas. Como desveló este periódico se ha hecho una oferta de regreso a Ander Herrera (United). Es complicado que se cierre porque desea seguir en el club y además ha sido sondeado por otra entidad de la Premier, Milan y Atlético. «Es complicado, pero van a echar el resto por Ander», dicen fuentes al tanto de la operación. Mikel Merino (Newcastle) ya conoce las primeras maniobras de aproximación.

Berizzo tiene ofertas. Ecuador le ha propuesto ser su seleccionador y en los últimos días ha recibido una oferta del Niza francés. Su actual técnico, Lucien Favre, puede ir al Borussia Dortmund.

El futuro de Ziganda

Mientras tanto, Ziganda medita los pasos a dar en su porvenir. Tiene claro que seguirá como entrenador, pero no se quiere precipitar a la hora de atender ofertas.