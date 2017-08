Bordalás: «El Athletic es igual de temible sin Valverde» José Bordalás cuando se despidió como entrenador del Alaves. / RAFA GUTIÉRREZ El Getafe ha pasado de segunda a primera categoría. Su debut será en el San Mamés con el Athletic de Bilbao ELCORREO.COM Viernes, 18 agosto 2017, 18:18

Ante el encuentro en el San Mamés entre el Getafe y el Athletic de Bilbao, José Bordalás, entrenador del Getafe, ha declarado que el club bilbaíno es un rival muy importante para comenzar la temporada, y ha reconocido que se trata de un equipo igual de temible ahora que está sin Ernesto Valverde.

«El Athletic es un rival muy importante. Llevan jugando mucho tiempo juntos y aunque ha habido cambio de técnico, la idea y el grupo es el mismo. Es un equipo que lleva haciendo buenas temporadas y da un gran nivel. Vamos a intentar un gran partido», ha expresado Bordalás.

Sobre el partido

El partido se llevará a cabo después de que el Getafe pasara de segunda a primera categoría, es decir que su debut será en el San Mamés.

«El equipo hizo partidos muy buenos la temporada pasada y lo importante es que el plantel tenga el sello de su entrenador y darle continuidad. Puede ser muy bonito aunque no va a ser fácil. Hay grandes equipos. Vamos a intentar hacer una gran temporada», ha indicado.

Asimismo ha dicho que ya tiene decidido cuál será su once. «Lo tengo bastante claro ya. Tengo que elegir porque todos los futbolistas quieren estar, pero eso no quiere decir nada. Tienes que decidirte por once futbolistas y pensar que la Liga y la competición es larga», señaló.

Para este encuentro, Bordalás podrá contar con Markel Bergara, Antunes y Bruno González, tres jugadores que no han podido completar parte de la pretemporada por lesión. «A excepción de Pacheco están todos recuperados», ha señalado.