«Es un buen momento para enfrentarse al Olympique»

«Lo tenía todo cerrado para entrenar al Athletic en 2003»

Elie Baup tiene clavado lo que le sucedió en 2003. Entrenaba al Girondins de Burdeos, con el que había ganado la Liga 1998-1999. En el Athletic, Jupp Heynckes afrontaba su última campaña e Ibaigane le buscaba relevo. El francés gustaba. «Javier Uria (presidente) y Andoni Zubizarreta (director deportivo) me querían fichar. Estuve a un paso de ir al Athletic. Lo tenía todo cerrado». El técnico galo recuerda sus reuniones con ‘Zubi’ y con el entonces miembro del organigrama técnico Patxi Bolaños. «Con Zubizarreta hablé en cinco ocasiones. Incluso me reuní con Ernesto Valverde para tratar asuntos sobre la forma de trabajar del filial, que él dirigía entonces». El francés logró que el Girondins le liberara del año de contrato que le quedaba. «Les dije que me iba». Pero la muerte de Uria el 18 de junio de 2003 lo cambió todo. «Zubizarreta me llamó y me dijo que la directiva (dirigida por Ignacio Ugartetxe) había apostado por Valverde. Fue una pena porque me hubiera encantado ir a ese gran club».