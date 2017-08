Fútbol La camiseta del Athletic es la segunda más cara de la Liga, con la del Barça y el Atlético Presentación de las últimas equipaciones del Atthletic. / E. C. La 'piel' rojiblanca vale 85 euros, 5 menos que la del Real Madrid, y supone un desembolso mayor que otras de la misma marca JUANMA MALLO Viernes, 11 agosto 2017, 01:50

A la estela del primer puesto de la clasificación. A un paso de lucir el título de camiseta más cara de la Liga. La indumentaria del Athletic aparece en el segundo lugar, es la segunda que mayor esfuerzo económico requiere de sus aficionados para adquirirla. Está igualada con la del Barcelona y el Atlético. Solo les supera la del Real Madrid. La zamarra del reciente campeón de la Supercopa cuesta 90 euros, mientras que la de los hombres de José Ángel Ziganda, la de la escuadra dirigida por Ernesto Valverde y la del grupo que comanda Diego 'Cholo' Simeone se encuentra en los 85. Estos cuatro conjuntos comandan esta peculiar lista, seguidos por un Valencia que expende su 'piel' por 80 euros. Los cinco clubes que encabezan el ranking histórico del torneo de la regularidad, los cinco que más puntos han logrado en las 86 ediciones consumidas de esta competición, también aparecen en la cima de este registro. En la parte baja, según los datos extraídos de los páginas oficiales de las entidades de Primera División, viven el Getafe, recién ascendido, con 50 euros, y el Leganés, con 54,99.

Es cierto que el precio de la camiseta del Athletic no ha variado, a pesar del cambio de la marca que la elabora -se ha pasado de Nike a New Balance-, pero llama la atención en la comparación con otros conjuntos a los que surte la multinacional estadounidense. El fútbol de la Liga, en este sentido, resulta caro, y no solo se evidencia en el alto precio de las entradas en comparación, por ejemplo, con la Bundesliga: ¿recuerdan aquella pancarta de los hinchas del Schalke quejándose de la carestía de los asientos que le cedió Ibaigane en los cuartos de final de la Europa League de 2012? «¿Entrada 90 euros=1 euro por minuto? ¡El fútbol no es sexo telefónico!». Pues con las indumentarias ocurre algo parecido. Así, en la web del Liverpool, la prenda de los 'red' se vende a 63 euros (sube a 69 si se compra la opción de manga larga), en la del Oporto, los 'dragoes' la tienen por 79; y en la del Celtic, los seguidores de los católicos pueden adquirirla por 66,25; 75 en el caso de que se decanten por la opción de que cubra todo el brazo. Por su parte, las del Lille, actual conjunto de Marcelo Bielsa, están por 75 euros, y las del Standard de Lieja, otro que se estrena con la firma New Balance, asciende a 80 euros.

El precio medio de las indumentarias de Primera es de 72,46 euros; la más barata, 50, la del Getafe 20 equipos

En estos dos últimos casos, ambos superan la media del precio de las 20 camisetas de la Liga: 72,46 euros. Además de la del Real Madrid, el Barcelona (en ambos casos existe la posibilidad de hacerse con una prenda como la que lucen los profesionales en los partidos, a 140 euros la azulgrana, y a 120 euros la blanca), el Atlético, el Athletic y el Valencia, por encima de esa cantidad surgen la del Betis (79,95), el Celta (79,95) y el Málaga (75, con una especial por 85, 'limited edition' se denomina). Luego aparece un trío, de 70 euros, formado por la Real Sociedad, el ascendido Levante y el Alavés, que este ejercicio ha dejado atrás Hummel y ha apostado por Kelme.

Cinco céntimos menos (69,95) -cosas de la psicología de los precios- deben abonar los hinchas del UD Las Palmas, el Eibar, y el Deportivo, y diez menos (69,90) el Espanyol, y el Sevilla, el otro conjunto de la Liga equipado por New Balance: 15 euros por debajo del Athletic. Y ya en la cola de esta clasificación se encuentran el Girona, debutante en la categoría, la escuadra de Iraizoz y Jonás, con 65 euros. Por debajo, el Villarreal (59,90), y los mencionados cuadros del sur de Madrid, Leganés (54,99) y Getafe (50).

Rebajas y coste al personalizar

En la mayoría de los casos, eso sí, existen bonificaciones para los socios o abonados. En el Athletic, por ejemplo, la rebaja es de un 10%, igual que el Alavés. De la misma manera, personalizar las camisetas supone un coste añadido. En las tiendas oficiales de la entidad rojiblanca vale 8 euros, mínimo, la serigrafía, más 0,60 por letra, y otros 2,15 por número. El Real Madrid, en su caso, cobra 14,28 por la estampación (sin importar los dígitos y la longitud del nombre), además de 5,52 si se añada el logo de la Liga y el del Campeonato del Mundo de clubes; o 13,23 si el hincha apuesta por la inscripción de la Champions y el Mundialito. En el Sevilla, por su parte, vale 10 euros poner el nombre de un jugador; hasta los 79,90, en todo caso menos que la del Athletic 'limpia', una zamarra que está en el top-3 de la clasificación.