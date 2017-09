Capa pidió «una cláusula blanda para el Athletic», dice el Eibar

Ander Capa, lateral derecho que ha fichado el Athletic para las cuatro próximas temporadas a cambio de tres millones de euros, pidió a su club «una cláusula blanda» en favor del club rojiblanco, según ha indicado el director general azulgrana, Fran Garagarza. «Era sólo para el Athletic porque siempre ha sido muy del Athletic», ha añadido. Se trata de un detalle nuevo. Josu Urrutia no dijo la pasada semana que la operación se hubiera resuelto con el pago de un cláusula.

Garagarza no ha aclarado los puntos menos claros de la operación. Sólo después de que se conociera el traspaso se indicó que había renovado hace dos meses. Ocultar una información de este alcance es totalmente inaudito en el fútbol profesional. «No era bueno que se supiera ni para el jugador ni para el club. No se dijo para proteger a Capa», ha esquivado Garagarza.

El responsable deportivo del Eibar ha elogiado la actitud de Capa. «Hay que ponerse de pie ante él. Es un chico que llegó siendo humilde y sigue igual», ha zanjado Garagarza.