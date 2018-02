Condena enérgica del mundo del fútbol

Sin fisuras ni medias tintas, los clubes dieron un paso adelante. Con el Athletic a la cabeza, el mundo del fútbol expresó este jueves su dolor por la muerte del agente de la Ertzaintza en los incidentes previos al partido de San Mamés, una lacra que anoche conmocionó a deportistas e instituciones. «El Athletic Club muestra su más firme rechazo a la violencia generada en torno al fútbol», tuiteó Ibaigane al término del choque con el Spartak.

El presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), Juan Luis Larrea, exclamó: «No hay derecho a lo que ha pasado. Los ultras son una lacra y hay que echarlos del fútbol». El máximo responsable de la FEF ya intuía que algo podía ocurrir en Bilbao «porque coincidí en el avión a San Sebastián con una docena de ultras rusos que ya iban bebiendo güisqui a morro, montando escándalo. Eran chicos jóvenes y ya se veía que iban a llegar calentitos al partido. Y esto no me lo han contado, lo he visto yo con mis propios ojos». El organismo que preside ha recomendado a través de un comunicado que todos los clubes «guarden un minuto de silencio» en los estadios donde se disputen partidos oficiales este fin de semana. Larrea entrará la semana próxima a formar parte del Comité Ejecutivo de la UEFA y anunció que uno de sus objetivos será tratar de poner fin a la violencia. «Ahora viene un Mundial precisamente en Rusia y sucesos como el de hoy te dejan lleno de preocupación, pero esperemos que durante la Copa del Mundo se controle bien este grave problema».

COMUNICADO | La RFEF recomienda que se guarde un minuto de silencio en todos los campos de España https://t.co/H79CVTMU1bpic.twitter.com/O1TUdhgE6A — RFEF (@rfef) 22 de febrero de 2018

El propio entrenador de la selección española, Julen Lopetegui, también quiso dar su pésame a la familia. «Lamento profundamente la muerte del ertzaina en Bilbao. DEP. ¡Condeno rotundamente la acción de todos estos grupos violentos que deben estar fuera del fútbol ya!», ha denunciado.

Lamento profundamente la muerte del ertzaina Inocencio Arias García en Bilbao.

DEP.

Condeno rotundamente la acción de todos estos grupos violentos que deben estar fuera del fútbol ya!!! — Julen Lopetegui (@julenlopetegui) 22 de febrero de 2018

Algunos futbolistas, como Vicente Iborrra, ex del Sevilla, también han querido criticar esta lacra que rodea al fútbol. «Rabia, impotencia, dolor.. Es intolerable que ocurra una desgracia como la de esta tarde en Bilbao en un espectáculo deportivo. El fútbol no tiene nada que ver con la violencia», ha afirmado para mostrar su «apoyo para el entorno del fallecido».

Rabia, impotencia, dolor.. Es intolerable que ocurra una desgracia como la de esta tarde en Bilbao en un espectáculo deportivo. El fútbol no tiene nada que ver con la violencia. Mi apoyo y toda la fuerza para el entorno del ertzaina fallecido. — Vicente Iborra (@Iborra_Vicente) 22 de febrero de 2018

El ex del Athletic, Julio Salinas, asegura no entender «por qué dejan entrar a esa gentuza» a los campos de fútbol.

«Preocupación»

El presidente de la Liga, Javier Tebas, fue igual tan contundente como Larrea. «Los ultras rusos no deberían haber viajado a Bilbao. Había que haberlo evitado porque su historial no presagiaba nada bueno. Y encima ha pasado lo peor posible, porque se ha perdido una vida, que es algo irreparable». «Esto es una locura, algo muy grave», continuó Tebas. «Contra la violencia ultra hay que ser contundentes, no se puede ceder y hay que hacer todo lo posible para erradicarla de una vez por todas».

#LaLiga lamenta profundamente el fallecimiento del Ertzaina y condena la violencia tras los incidentes ocurridos antes del partido entre Athletic y Spartak Moscow. — LaLiga (@LaLiga) 22 de febrero de 2018

La violencia ultra se ha cobrado la vida de un servidor del orden público... ¡¡¡Basta ya!!! Desde @LaLiga seguiremos con nuestra política de lucha contra el fenómeno ultra, hasta su erradicación total.



Mi más sentido pésame a la familia y a toda la Ertzaintza. D.E.P — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 22 de febrero de 2018

También otros clubes han querido mostrar su condena a la violencia en torno al mundo del fútbol.

El @valenciacf desea mostrar sus públicas condolencias a la familia y compañeros del ertzaina fallecido este jueves en Bilbao y recalcar su rechazo a toda violencia en el entorno del fútbol. — Valencia CF (@valenciacf) 22 de febrero de 2018

Moita forza aos familiares, amigos e compañeiros do ertzaina falecido hoxe nos incidentes do #AthleticSpartak. A mesma forza coa que condenamos e rexeitamos a violencia no fútbol pic.twitter.com/iyGXmRWfzP — RC Deportivo (@RCDeportivo) 22 de febrero de 2018

El #RealBetis traslada su pésame a la familia y a los compañeros del ertzaina fallecido hoy en Bilbao. No a la violencia en el fútbol. pic.twitter.com/Oj3OmxXanC — Real Betis Balompié (@RealBetis) 22 de febrero de 2018

El #SevillaFC lamenta el fallecimiento de un ertzaina en los prolegómenos del @AthleticClub- @fcsm_official.

Goian Bego.



¡No a la violencia en el deporte! — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 22 de febrero de 2018

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) condenó la tragedia y transmitió por Twitter: «Nos unimos al dolor de la familia y los compañeros del ertzaina fallecido hoy en Bilbao».

Nos unimos al dolor de la familia y los compañeros del ertzaina fallecido hoy en Bilbao. #GoianBego — AFE (@afefutbol) 22 de febrero de 2018

Condena de todo el deporte

No solo el mundo del fútbol ha mostrado su tristeza tras lo sucedido en los alrededores de San Mamés. Por ejemplo, Pau Gasol dio voz al mundo del baloncesto. «La violencia en el fútbol se ha cobrado la vida del ertzaina I. A. . DEP. El deporte nunca debería convertirse en esto», ha tuiteado.

La violencia en el fútbol se ha cobrado la vida del ertzaina Arias García. DEP.

El deporte nunca debería convertirse en esto. — Pau Gasol (@paugasol) 22 de febrero de 2018

Otro caso es el del motorista Efrén Vázquez, que incluso ha criticado que se haya disputado el partido tras lo ocurrido. «Auténtico asco me da esto. Permitir que la Ertzaintza, que su labor es protegernos, tenga que ir a perder la vida con cuatro chalados que van a un partido de futbol.. Y que se permita que se celebre solo por el negocio. Lo siento, de verdad, me entristece mucho», ha criticado en Twitter.

Auténtico asco me da esto.. permitir que esta gente @ertzaintzaEJGV que su labor es protegernos.. tenga que ir a perder la vida con 4 chalados que van a un partido de futbol.. y que se permita se celebre solo por el negocio.. lo siento de verdad.. me entristece mucho.. https://t.co/9dzB1i0z0k — Efren Vazquez (@EfrenVazquez07) 22 de febrero de 2018

También el maratoniano Raúl Gómez, que lamenta «el lado más asqueroso del fútbol. Animo a la familia del ertzaina fallecido en los enfrentamientos entre ultras en Bilbao».

El lado más asqueroso del fútbol. Animo a la familia del ertzaina fallecido en los enfrentamientos entre ultras en Bilbao. https://t.co/NG3OjpIky1 — Raul Gomez (@RaulGomez82) 22 de febrero de 2018

Dentro del mundo del motor, el comentarista Antonio Lobato ha querido dar el «pésame» y pregunta «cuándo se va a terminar» la violencia. «¿Esto es fútbol?», se pregunta el periodista.