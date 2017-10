Correa: «San Mamés es una cancha muy difícil» Beñat y Correa pugna por un balón. / EFE El internacional argentino del Sevilla, que se acaba de clasificar para el Mundial con su selección, destacó la importancia de lograr los tres puntos el próximo sábado ante el Athletic ELCORREO.COM Miércoles, 11 octubre 2017, 18:14

El mediapunta argentino del Sevilla Joaquín 'Tucu' Correa destacó este miércoles la importancia de lograr los tres puntos el próximo sábado ante el Athletic en San Mamés, «una cancha muy difícil» que hace mucho que no se les da, aunque, «con esta mentalidad, humildad y sacrificio se puede conseguir» la victoria.

Sobre el estado de forma de la plantilla que dirige su compatriota Eduardo Berizzo, el jugador comentó que les hizo bien el parón por los partidos de las selecciones nacionales porque venían de muchos partidos seguidos y de mucha exigencia. «Estamos haciendo una buena temporada y ahora toca pensar en el partido tan difícil que nos viene», señaló el 'Tucu', quien agregó que ahora tienen tres partidos «muy exigentes» -Bilbao, Spartak en Moscú en Liga de Campeones y Valencia en Mestalla- en los que no tendrán «ese plus de la afición, pero hay que tratar de ganar para no perder el pulso arriba».

Además, destacó la importancia de la clasificación de Argentina para el Mundial de Rusia 2018 tras su triunfo de ayer ante Ecuador. En este sentido, dijo que para él «es un sueño desde chico» y que irá a por él. Correa confesó que, pese a lo mucho que se sufrió, «al final se pudo lograr el objetivo» de que Argentina estuviera en el Mundial «con Messi encabezando a todos».