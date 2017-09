Ziganda: «No estoy contento con el juego del equipo; aspiro a más»

«Beñat es un futbolista muy importante»

La desaparición de las alineaciones de Beñat es una de las noticias de los últimos cuatro partidos del Athletic. El de Igorre sólo ha jugado 40 minutos en esos duelos. Es evidente que Ziganda ha perdido confianza en él. Ha preferido otro perfil, más defensivos (Vesga y San José) y además el vizcaíno no ha estado a buen nivel. El técnico de Larrainzar esquivó confirmar ayer si, como parece, estará en el once esta tarde. Sus elogios apuntan a que así será. «Beñat es muy importante para nosotros. Es cuestión de ver cosas y tantear posibilidades con la carga importante de partidos que llevamos. Cuando San José no jugaba, la pregunta era sobre él...», apuntó el entrenador del Athletic. El técnico desveló que Raúl García tiene molestias, pero le restó importancia al señalar que no le impiden entrenar ni jugar. De hecho, hoy regresa al once.