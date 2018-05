Dani García se despide del Eibar: «Necesito otro reto» Dani García, en la rueda de prensa de su despedida del Eibar. / Agencias El capitán del equipo armero no ha querido confirmar que jugará en el Athletic la próxima campaña, como ya reveló EL CORREO LETIZIA GÓMEZ Jueves, 10 mayo 2018, 14:38

Dani García ha confirmado este jueves lo que se daba por hecho, que no seguirá la próxima campaña en el Eibar. En una emotiva rueda de prensa en el que no ha podido contener las lágrimas, el capitán del conjunto armero ha anunciado su decisión de no renovar su contrato, si bien no ha querido anunciar que su futuro pasa por el Athletic, tal y como adelantó EL CORREO el pasado 13 de abril. «He hecho todo lo que he podido en el Eibar y necesito otro reto y me ha llegado el momento de cogerlo. Lo he dado todo por el Eibar y me voy con la cabeza alta», ha dicho acompañado de la presidenta del club Amaia Gorostiza, el resto de la plantilla y por varios amigos. Lo cierto es que el medio centro se unirá a los rojiblancos con un contrato por tres años y uno más opcional que estará vinculado al número de partidos que dispute. Podrían ser alrededor de 60 con más de 45 minutos. Seguirá así los pasos de su actual compañero Ander Capa, cuya incorporación anunció Urrutia el pasado 1 de septiembre.

En una emotiva carta en la que ha hecho un repaso a sus seis temporadas en Eibar, Dani García ha tenido un recuerdo para todos los estamentos del club, desde la presidenta hasta los fisios. También para su técnico, Mendilibar: «Mendi, ni te aguantaba al principio y ahora me has enganchado a tu manera de jugar y de entrenar. Me alegro de que te quedes junto a tu staff. Gracias a todos por no regalarme los oídos». Por supuesto, no se ha olvidado de sus compañeros: «Seis años viendo llegar e irse gente. Gente humilde, trabajadora y respetuosa. Antes viajábamos en autobús y hoteles de una estrella y ahora siempre en avión y en hoteles de cinco estrellas. Pero sigue habiendo el mismo tipo de gente y ese es el secreto de este vestuario», ha apuntado para subrayar que «ha sido un honor ser capitán del equipo. Agradecer a Asier y Ramis su apoyo y empuje en momentos muy duros. A la afición que apoya en los buenos y malos. Gracias por respetarme en Primera y en Segunda B. Sé que estaré ligado a este club siempre».

Cuestionado sobre cuándo tomó la decisión, el centrocampista ha afirmado que lo sabía desde el pasado verano:«Me reuní con mis agentes, que preferían que me quedase. Sabía que el míster se quedaba y eso me daba la vida. Le llamé y le dije que me quedaba pero que seguro que era mi último año. Entendí que debía probar otro reto».

De la Real al Athletic pasando por Eibar, Alicante y Getafe

El de Zumarraga, que cumplirá 28 años en apenas catorce días, comenzó su carrera en la cantera de la Real Sociedad. Tras finalizar su etapa como juvenil se marchó al filial del Alicante y el 13 de marzo de 2010 debutaba con el primer equipo celeste en un partido ante el Valencia Mestalla (1-1). El 24 de junio de 2011 se incorporó Getafe B, donde fue titular habitual toda la temporada.

En julio de 2012, firmó por la Real Sociedad, que le cedió inmediatamente al Eibar. Con el club armero consiguió eliminar al Athletic de la Copa y, meses más tarde, celebrar el ascenso a Segunda División. El jugador disputó 35 partidos de Liga, seis de play-offs y cuatro de copa, por lo que la Real Sociedad decidió mantenerle en el club eibarrés una temporada más.

El 18 de agosto debutó en Segunda División, en la victoria (1-2) sobre el Real Jaén. El 25 de mayo de 2014 logró el ascenso a Primera División, el primero en la historia del club. Dani fue el jugador con más minutos del equipo con 3364 minutos en 38 partidos, todos como titular. En verano de 2014 se anunció su incorporación definitiva al Eibar.​

Con la llegada de Mendilibar al banquillo en 2015, disputó 35 partidos de Liga, todos como titular. El 4 de febrero de 2017 marcó en la victoria al Valencia (0-4) un magistral tanto de volea. El 24 de abril de 2017 disputó su partido cien en Primera División, en la derrota (0-1), ante el Athletic. inalizó su quinta temporada con 36 partidos de Liga, todos como titular, y dos de Copa. El 15 de octubre de 2017 se convirtió en el 12º jugador en alcanzar los doscientos partidos con el club eibarrés.

Pretendido por varios clubes ingleses además de Villarreal, Valencia, Levante y Betis, el jugador ha preferido abandonar el equipo armero y culminará su carrera en el club rojiblanco para estar cerca de los suyos. Desde hace unos años reside en La Bilbaína, en Mungia, de modo que Lezama le quedará ahora más a mano que Atxabalpe, el campo base de los eibarreses desde que subieron a Primera.