Dardai: «El Athletic es el favorito del grupo» Pal Dardai, entrenador del Hertha de Berlín, durante la rueda de prensa previa al partido de Europa League contra el Athletic. / FERNANDO GÓMEZ El entrenador del Hertha resalta que el rojiblanco es un equipo «de lucha y ganador» JAVIER ORTIZ DE LAZCANO ENVIADO ESPECIAL ATHLETIC Miércoles, 13 septiembre 2017, 15:48

Pal Dardai no tiene duda. El entrenador del Hertha Berlín ha dado todos los galones al Athletic. «Es el favorito del grupo. Luego vamos nosotros y después Zorya y Ostersunds», ha indicado hoy en el Estadio Olímpico de Berlín.

El técnico húngaro ha elogiado de forma encendida a los rojiblancos. «Es un equipo de lucha, ganador, peligroso en ataque, firme en defensa y con gran experiencia internacional».

El técnico ha anunciado rotaciones. «Puede haber cuatro cambios, aunque no diré los nombres para que no los sepa el Athletic». Es seguro que juega el segundo portero, Thomas Kraft, y muy probable la baja por lesión muscular del central derecho Karim Rekik. «Ya saben que no me gusta arriesgar en estos casos», ha avisado.