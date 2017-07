La despedida del juvenil por el que han roto Osasuna y Athletic: «Siempre llevaré al club en el corazón» Jesús Areso, en una imagen de archivo. / Web de Osasuna El traspaso del Jesús Areso, por el que el Athletic ha abonado la claúsula de 450.000 euros, ha enfrentado a ambos clubes GABRIEL CUESTA Lunes, 10 julio 2017, 14:13

«Siempre llevaré a Osasuna en el corazón». A pesar de la tormenta que ha generado su marcha al Athletic, Jesús Areso (18 años. Cascante, Navarra) ha querido calmar la tempestad con un mensaje de agradecimiento al club rojillo a través de su cuenta oficial de Twitter. El lateral derecho ha dicho adiós al club navarro, donde ha militado las últimas cinco temporadas, después de que la entidad rojiblanca depositara los 450.000 euros que marcaba su cláusula de rescisión.

Areso no ha querido olvidarse de ningún osasunista. «Después de 5 años en Osasuna solo tengo palabras de agradecimiento para las personas que me han rodeado. Compañeros, entrenadores y todo el personal de Tajonar me han hecho crecer como futbolista y como persona». El lateral derecho espera que la afición entienda una decisión que puede ser «difícil de comprender», aunque espera que «con el paso del tiempo» le comprendan. «Os deseo mucha suerte en el futuro y espero que muy pronto estéis en Primera, que es el lugar que os corresponde», ha finalizado.

Un mensaje que ha publicado después de que la semana pasada la Liga comunicara a Osasuna que el Athletic había depositado los 450.000 euros de su cláusula. Algo que enfadó a la cúpula del club navarro, que emitió un comunicado en el que acusaba a Ibaigane de «abusar de su potencial económico para seducir a un futbolista que hasta hace unos días mostraba públicamente su ilusión y agradecimiento por la oportunidad». Osasuna ha afirmado que la «maniobra» de la entidad presidida por Josu Urrutia es «una clara muestra de fuerza» que se enmarca en la negativa de traspasar a Álex Berenguer «a un precio muy inferior al de su cláusula de rescisión». «Evidencia el grado de respeto que tiene hacia la entidad rojilla», concluyeron.