Ziganda: «Nuestra gente nos pide jugar en campo contrario»

«Queremos la primera muesca». José Ángel 'Cuco' Ziganda vive semanas de debuts. Su primer partido con el Athletic en Suiza, el estreno en duelo oficial en Rumanía... Hoy toca la puesta de largo en San Mamés. «Tengo un cosquilleo. Tengo ganas de bajar el túnel y escuchar el himno en un marco que será incomparable para mí. Voy a tener la fortuna de poder vivir y disfrutar este momento», indicó en Lezama.

Ziganda dice haber visto «bastantes vídeos» del Dinamo de Bucarest. En la ida, los rumanos esperaron al Athletic. Hoy, mantiene, harán lo mismo pese a que necesitan marcar.

El entrenador tiene claro lo que pedirá a sus jugadores. «Pensamos en jugar un partido serio, duro y llevarlos a nuestras capacidades».

Su equipo, agregó, saldrá a dominar pese a que un 0-0 le clasifica. «Intentaremos jugar en campo contrario, que es lo que nos gusta y lo que nos demanda nuestra gente. Intentaremos llegar y hacer ocasiones de calidad ante un rival que buscará defenderse con orden y salir a la contra», añadió.

El resultado de la ida y las palabras que salen desde el vestuario del Dinamo colocan la vitola de favorito al equipo rojiblanco. Al entrenador no le agrada esta euforia. «No tengo la menor duda de que va a ser exigente. El contrario quiere ganar y aquí nadie gana fácil a nadie, como se ha visto en los resultados de la previa», alertó.

Posible titularidad de Williams

Los dos internacionales sub'21, Kepa y Williams, estarán en la convocatoria. Sólo el segundo jugará, según reveló el técnico, quien confirmó la titularidad de Iago Herrerín, aunque sin garantizarle en público los partidos europeos.

Williams está para jugar en su primera convocatoria, pero el navarro duda en si lo colocará de salida, para disputar alrededor de 60 minutos, o en la segunda parte. «No está aún para un partido completo de ninguna manera», reconoció. «Le daremos una vuelta a ver si sale de salida o si intentaremos aprovechar su velocidad cuando salga de refresco con la gente más cansada. Tiene la ventaja de que no es un jugador que necesite mucho para meterse en el partido».

Ziganda se refirió también a la frustrada política de refuerzos del Athletic, que no ha podido contratar a ninguno de sus jugadores deseados, el realista Bautista, Monreal (Arsenal), el osasunista Berenguer y Mikel Merino (Borussia Dortmund). «Veo complicado que haya fichajes, pero no cierro la puerta. El mercado es limitado. No es fácil mejorar la plantilla. Son cuatro los que la mejoran la plantilla. Estoy dispuesto a reforzar cualquier posición. Si viene algo que refuerce, estoy contento y si no también, estoy contento».

Con respecto a las últimas negociaciones fallidas, la de Merino, insistió en «desearle suerte» y en que «faltaría más que no pueda elegir donde jugar».