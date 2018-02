Urrutia descarta adelantar las elecciones al verano y no desvela si se presentará 23:23 Urrutia, durante la rueda de prensa de este martes. / Manu Cecilio Los comicios se celebrarán con la Liga empezada, ya que la actual junta del Athletic concluye su segundo mandato en marzo de 2019 JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Martes, 20 febrero 2018, 13:40

El calendario electoral del Athletic comienza a despejarse. Josu Urrutia ha anunciado hoy que los comicios serán la próxima campaña y ha descartado de paso una de la alternativas barajadas, que se adelanten al próximo verano.

La junta de Urrutia concluye su segundo mandato en marzo de 2019. Ése mes es el último para ir a las urnas. El presidente ha acotado el terreno este mediodía en Ibaigane. Urrutia ha pedido que no le cuestione una y otra vez sobre los comicios. ¿Puede garantizar que concluirán su mandato?, le ha preguntado este periódico. «No van a ser en verano. No he reflexionado todavía y no sé cuándo van a ser. No van a ser pronto. Cuando lo sepa lo diré, hay tiempo. Pueden ser en enero, febrero, marzo...», ha contestado.

Unas elecciones en plena campaña, como las que tendrá el Athletic, siempre son controvertidas. Hay quien cree que pueden afectar negativamente al equipo. Urrutia, sin embargo, ha insistido en que «no hay fecha buena». Llegado a este punto, ha recordado que es una facultad de la junta directiva. «El tema de la fecha siempre es un dilema. Nuestros antecesores pusieron una y la aceptamos aunque quizá nos nos pareció buena. Nosotros tenemos otra idea».

El dirigente rojiblanco insiste en que si gestión no está agotada y que aún tiene mucho trabajo por delante. «Nos queda un 25% de nuestro mandato y nosotros no vamos a darle vueltas. Cuando llegue el momento, ya veremos», indicó.

Una vez que las fechas de las elecciones hay que resolver si Urrutia se presenta a los comicios. Su decisión a esta hora en no optar a un tercer mandato, aunque en Ibaigane se ha negado a confirmarlo. «No tengo la decisión tomada. No lo haré pronto.Cuando lo decida lo comentará a mi gente. De momento, no lo sé».