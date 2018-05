El divertido test de la amistad entre Muniain y Williams: «¡Cómo te conozco, hermano!» Ambos jugadores del Athletic derrochan complicidad en un cuestionario de LaLiga ELCORREO.COM Miércoles, 16 mayo 2018, 19:54

Iker Muniain e Iñaki Williams guardan una conexión especial más allá del fútbol. Y para comprobar lo bien que se conocen ambos jugadores del Athletic, LaLiga les ha hecho un divertido test de la amistad. Gustos, manías, aficiones... No queda nada en el tintero en un cuestionario en el que los dos derrochan complicidad y buen humor. El pequeño examen consiste en cuatro preguntas para cada uno. Por cierto, 'Muni' resultó ganador con tres aciertos frente a dos de la 'pantera' rojiblanca.

- Muniain: ¿Cual es mi cantante o grupo favorito? (Respuesta correcta: Melendi)

Williams: Melendi. «¡Cómo te conozco, hermano!», presume Williams tras acertar. «Si no me conoces tú, quién me va a conocer», le responde el navarro.

- Williams: ¿Qué manía tengo antes de entrar al campo? (Respuesta correcta: Rezar al señor)

Muniain: rezar y entrar con el pie derecho. Y es que el '10' incluso consiguió una respuesta más precisa que la del propio Williams. «Siempre, siempre, tienes razón. Has acertado», le reconoce el bilbaíno.

- Muniain: ¿A qué deporte me hubiera dedicado si no hubiese sido futbolista? (Respuesta correcta: baloncesto)

Williams: Salto de pértiga

Muniain no se puede creer la respuesta de su compañero y se parte de risa.: «Con 1'70...».

- Williams: ¿Qué emoticono es el que más uso en el móvil? (Respuesta correcta: el que lanza el beso)

Muniain: El puño

'Muni' no se queda muy contento con la supuesta solución: «¿Qué es eso? ¿El que te lanza el beso? No has puesto eso en tu vida, sinvergüenza», le espeta con guasa.

-Muniain: ¿Qué afición tengo fuera del fútbol? (Respuesta correcta: toros) «Si no sabes esta...», advierte a Williams antes de mostrar las pizarras. «Ya se está liando», predice el navarro antes de voltear las pizarras.

Williams: Comer pipas.

«¡Cómo pones eso, tío!», exclama 'Muni'. .

-Williams: ¿Cuál es el deportista al que más admiro? (Respuesta correcta: El 23: Jordan)

Muniain: «Estoy dudando entre dos. Voy a poner los dos». Y escribe en su pizarra Jordan y Bolt.

«Conoce un poco, ¿eh?», reconoce Williams.

-Muniain: ¿Con qué nombre te tengo guardado en el móvil? (Respuesta correcta: Pantera Williams)

Williams: Pantera Williams

-Williams: En una carrera entre tú y yo, ¿quién ganaría?«Te gano a la pata coja, hermano. ¿Qué grúa llevas», le pica entre carcajadas.

Muniain: «Tú, y de espaldas», le responde bromista.