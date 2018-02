El dueño del Toronto y de los Raptors vino a Bilbao a por Aketxe Aketxe, en un entrenamiento. / Manu Cecilio El fuerte interés del equipo canadiense hizo que el atacante del Athletic rechazara otras propuestas y apostara por la MLS JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Viernes, 16 febrero 2018, 14:59

Ager Aketxe (Romo, Getxo, cumplió 24 años en diciembre) está a un paso de convertirse en nuevo jugador de los Toronto FC. El atacante del Athletic ha llegado a un acuerdo con el actual campeón de la MLS por dos años ampliables a un tercero. Solo resta que el Athletic y el club canadiense cierren un trato sobre el derecho de tanteo o una opción de recompra. Las negociaciones siguen abiertas. Se confía en que se sellen en breve.

Toronto ha hecho todo lo posible por reclutar a Aketxe. Los canadienses enviaron una delegación de máximo nivel a Bilbao. Según ha podido saber elcorreo.com, estaba encabezada por Michael Friisdahl, presidente y director ejecutivo de Maple Leaf Sports and Entertainment, compañía propietaria de los principales equipos de Toronto, los Raptors de la NBA, los Marlies de hockey hielo y los FC de la Liga de fútbol. Junto a él llegó el director ejecutivo del club de fútbol, Tim Bezbatchenko.

Llegaron en un avión privado y se entrevistaron con el jugador, su agente, Egoitz Basurto, y su abogado, Koldo Bolibar. La representación de Canadá aprovechó el viaje para presenciar en San Mamés el Athletic-Las Palmas del pasado viernes.

Aketxe concluye contrato a final de campaña. Apenas juega. Solo tres partidos de titular. Había decidido no renovar pese a que el club le presentó una oferta.

El Toronto FC ha aparecido como una bendición para él. le firman un contrato que le coloca en la parte alta de salarios la MSL y le permiten jugar de inmediato. La Liga norteamericana comienza el 3 de marzo. Un poco antes entran en la Liga de Campeones de la CONCACAF, en la que buscan ganar el título para ir al Mundial de clubes.

Ser una decidida apuesta del equipo campeón ha resuelto el asunto. Aketxe había comenzado a recibir comunicaciones de equipos que le indicaban valorarlo para la próxima campaña. Fueron los casos de Alavés, Eibar, Getafe, Girona, Espanyol, Las Palmas, Deportivo y Leganés, en la Liga, y de clubes de la Serie A italiana, la Liga belga y la Segunda inglesa.

En la MLS estará entrenado por Greg Vanney y coincidirá en el equipo con el italiano Giovinco (ex de la Juventus), Bradley (capitán de la selección de Estados Unidos), Altidore (ex de Villarreal) y el español Víctor Vázquez (ex de la cantera del Barcelona y Brujas).