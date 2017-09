La emotiva carta al Athletic de una nieta que quiere ver a su abuelo de Toledo cumplir un sueño Marcos en su última visita a San Mamés. / TWITTER En un mensaje que se ha hecho viral pide al club que deje que su abuelo conozca a los jugadores rojiblancos como regalo por su 90 cumpleaños. Iago Herrerín ya ha respondido YOLANDA VEIGA Jueves, 28 septiembre 2017, 15:32

Sería bonito que el abuelo Marcos no lo supiera. Sería casi el único porque la petición de su nieta Gema para que el abuelo cumpla un sueño ya es viral. Y ha llegado hasta el mismo corazón rojiblanco. De eso va esta historia, de colores. Los que ha defendido siempre Marcos en el campo. Sabemos por su nieta que este hombre de rostro afable con el que la chica se ha fotografiado en Twitter es hincha del Athletic «desde que nació» y que «desde los 17» se ha recorrido todos los campos de España animando a los leones.

Incluido el nuevo San Mamés, que hay evidencia. Varias imágenes en la que se le ve posando ufano, vaqueros y bufanda rojiblanca al cuello, un pequeño bastón para apoyarse. Aquel día le hicieron fotos hasta pasando la canceladora. «No os imagináis cómo le brillaban los ojos», asegura Gema en su emotivo mensaje de Twitter, y dice que para su abuelo La Catedral es «su hogar».

¿Me ayudáis a que mi abuelo cumpla su sueño? Solo tenéis que Rt y mencionar a @AthleticClubpic.twitter.com/EPApmjNrCV — Gema Torres (@_GemaTorres_) 27 de septiembre de 2017

«Si la salud se lo permite» va a volver a Bilbao en octubre, coincidiendo con su 90 cumpleaños (ese día es miércoles pero el fin de semana el Athletic juega con el Barça en casa). Y seguro que está contando los días, feliz pero ajeno a que los suyos le ocultan una sorpresa mayor, el regalo con mayúsculas para un hincha como él. Su nieta quiere que pueda conocer en persona a los jugadores que tantas alegrías le dan y ha hecho un emotivo llamamiento a través de Twitter para que el Athletic tenga ese gesto.

Como no le llegaban los 280 caracteres con que la red social ha ampliado el tamaño de sus mensajes, Gema ha subido una carta en la que cuenta cómo para su abuelo ser hincha «es más que un sentimiento, es una forma de vida», cómo «no había partido que se perdiera, jugador que se le escapara y anécdota que no supiera».

Pero a esa historia de su abuelo en rojo y blanco le falta el broche. Que Marcos pueda 'entrar' al vestuario y abrazar a esos chavales que le mantienen a él también la ilusión de niño. «Sería algo precioso que pudiera conocer a los jugadores del equipo que ocupa su corazón». Si no propone alternativa: «Con un vídeo de ellos felicitándole también le haríais el hombre más feliz del universo».

Tal eco no podía dejar de resonar en Lezama, donde ya saben de la petición de Gema. Y algo van a hacer. Lo ha anunciado Iago Herrerín, portero del Athletic, en su cuenta de Twitter: «Para los que me comentáis, ya me puse en contacto con Gema Torres para hacerle algo bonito a su abuelo». Le añade al mensaje el signo de la victoria, un balón y un ¡Aupa Athletic! como los que grita el abuelo desde la grada.

Para los que me comentáis , ya me puse en contacto con @_GemaTorres_ para hacerle algo bonito a su abuelo !! ✌🏻✌🏻✌🏻⚽️⚽️#aupaathletic — iago herrerin buisan (@iagoherrerin13) 28 de septiembre de 2017

Además de al Athletic, el mensaje ha llegado a hinchas rojiblancos y a muchos que no lo son pero les ha enternecido la iniciativa de Gema, que ha lanzado a la comunidad virtual una petición de ayuda para que retuiteen su carta.

Y ella está que no se lo cree. Por las muestras de cariño que está recibiendo de hinchas de todos los clubes. Y porque los rojiblancos han atendido a la petición: «Ya están organizando algo guay para mi abuelo».