El emotivo mensaje de Williams a la «mejor AFICIÓN del mundo» El jugador rojiblanco ha renovado con el Athletic hasta 2025 ELCORREO.COM Miércoles, 17 enero 2018, 10:18

«Felicidad máxima», «estoy donde quiero estar», «si hay una palabra que define a este club es FAMILIA», «dejando todo por esta camiseta», «gracias a la mejor AFICIÓN del mundo», «el futbolista más afortunado»... En estos términos se ha expresado Iñaki Williams tras hacerse oficial su renovación con el Athletic hasta 2025. El atacante rojiblanco ha enviado un emotivo mensaje a la afición a través de su perfil de Twitter. La carta íntegra es la siguiente:

«¡Hola a todos!

Hoy es un día muy feliz para mí porque he renovado mi compromiso con este escudo por 8 años más. Siempre he dicho que estoy donde quiero estar. Aquí he crecido como jugador, pero sobre todo como persona, y digo como persona porque los que pertenecemos a este club sabemos que si hay una palabra que lo define es FAMILIA, y ya sabéis que para mí, la familia es lo primero. De vuestra mano seguiré riendo y llorando, trabajando como el que más, y dejando todo por esta camiseta en cada partido y en cada entrenamiento. Gracias al club, a todos sus empleados, cuerpo técnico, a la mejor AFICIÓN del mundo y a mis compañeros y amigos, que me hacen sentir el futbolista más afortunado del mundo por tenerlos a mi lado. GRACIAS a todos por estar ahí.

¡Aúpa Athletic!»