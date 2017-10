El emotivo mensaje de Yeray: «Valoro todo mucho más» Yeray realiza ejercicio en una bicicleta estática. / Athletic Club «Los mensajes de apoyo me han ayudado mucho», confiesa el central a punto de vencer en la lucha contra el cáncer testicular GABRIEL CUESTA Sábado, 7 octubre 2017, 14:26

A Yeray Álvarez (Barakaldo, 1995) la lucha contra el cáncer le ha cambiado su forma de ver la vida. «Valoro beber agua y que no sepa rara y que al comer no me entren ganas de vomitar. Cualquier cosa la valoro mucho más», afirma el defensa del Athletic cuando está a punto de recibir el alta médica tras su recaída el pasado mes de junio y por fin derrotar al tumor testicular que le ha alejado de los terrenos de juego estos últimos cuatro meses. El central está «muy c0ntento» por estar a punto de vencer en su partido más importante. «Curarse de un cáncer y superarlo es una noticia muy buena», admite de un reto en el que todo mundo, vinculado o no al fútbol, «le ha ayudado mucho con sus mensajes de apoyo». Y es que las muestras de cariño, según reconoce el propio central, es una de las claves para «haberlo llevado de esta manera».

Sus principales apoyos han sido su familia y su novia. «Ella ha estado allí todos los días que he tenido libre», ha confesado el central. «También no ha faltado el cariño de sus amigos. «Han estado muy pendientes», reconoce Yeray. «Muchísima gente se ha molestado en mandar un mensaje. Se cree, que no los leo, pero sí lo hago aunque no pueda contestar a todos», asegura. Es la visión en primera persona del defensa que el Athletic ha subido a su página web en un vídeo donde acompañan al central en un día cualquiera de su rehabilitación. Son confesiones a bordo de su coche camino de Lezama, donde acude para hacer ejercicio en una bicicleta estática.

En el Athletic esperan ansiosos el regreso del defensa. «El 'presi' y los compañeros han estado preocupados. Me preguntaban siempre cómo lo llevaba», cuenta el central. Esa rapada de pelo solidaria de todos los componentes de la plantilla en la pretemporada fue algo «muy emocionante» para Yeray. El futbolista por fin realizó ejercicios de balón junto a sus compañeros este viernes en Lezama en la fase final de su recuperación. «Noto el cansancio porque la 'quimio' no se me ha ido aún del cuerpo. Tarda su tiempo en irse y estoy con Xabi Clemente -el preparador físico del Athletic- llevándolo poco a poco y bastante bien», explica.

El mal trago que ha pasado Yeray ahora puede servir para ayudar a otros en su misma situación. «En este tiempo he conocido personas en la misma cricunstancia. Los padres me llaman para hablar con hijos que pasan por lo mismo, a la espera de curarse. Les deseo lo mejor», asegura.