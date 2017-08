Eibar-Athletic El enigma del portugalujo Ander Capa Capa, en la imagen en un entrenamiento con el Eibar, finaliza contrato el próximo 30 de junio. / félix morquecho El Eibar teme que el Athletic intente fichar al lateral que rechazó al Barcelona y que finaliza contrato JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Domingo, 27 agosto 2017, 10:22

No hay muchos jugadores que hayan dicho que no al Barcelona. Uno de ellos es el portugalujo Ander Capa (cumple 26 en febrero). En el pasado mercado de invierno, el vizcaíno puso fin a las maniobras de los catalanes para reclutarle como cedido tras la lesión de Aleix Vidal. No dejo el Eibar en este momento, proclamó.

El 'carrilero' vuelve a estar en boca de todos. Acaba contrato a final de campaña y en el Eibar hay temor a que el Athletic intente captarlo. Sería una operación similar a la realizada con Eneko Bóveda en verano de 2015. Coinciden en varias cosas. Los dos han estado en Lezama y han sido laterales derechos del Eibar. El bilbaíno se fue al acabar contrato con los azulgrana, una operación a coste cero para el Athletic.

LA FICHA El DNI. Nació en Portugalete el 8 de febrero de 1992. Clubes. DanokBat, Athletic cantera, Danok, Eibar B y Eibar A. En Segunda B. 37 partidos, 7 goles entre 2011 y 2013. En Segunda A. 33 partidos, 3 goles en 2013-14. En Primera. 111 partidos, 5 goles desde 2014.

Su marcha afectó a Capa, que fue bajado al lateral. Al principio no le hacía gracia al puesto, pero se ha consolidado como uno de los 'carrileros' más solventes de la categoría. Aporta una capacidad física envidiable, constantes subidas y potencia al choque.

Capa es seguidor del Athletic. Acude a San Mamés cuando puede y soñaría con una segunda oportunidad en un club que le dio la baja en 2005 con 13 años. De ahí paso al Danok Bak, para aterrizar luego en el Eibar B, en Tercera entonces, con Gaizka Garitano, ahora en el banquillo del Bilbao Athletic, como entrenador.

Este periódico ha podido constatar que hay cierta inquietud entre miembros del consejo de admnistración del Eibar sobre el porvenir de Capa.Son varios de ellos los que creen que el riesgo de que aparezca el Athletic para llevárselo es importante. «No tenemos noticias de movimientos de Ibaigane con Ander, pero una de las hipótesis con la que trabajamos es que vayan a por él», dicen desde el club. La decisión está en manos de los técnicos rojiblancos. ¿Capa mejora al lateral derecho del Athletic o es un puesto bien cubierto con De Marcos y Lekue?

El director deportivo, Fran Garagarza, aceptó una entrevista con este periódico con motivo del derbi de mañana, aunque avisó de que no iba a hablar de Capa. No había, sin embargo, problema en que se le cuestionara por Dani García o el japonés Inui, que también acaban contrato. Finalmente, anuló la cita con el argumento de que el mercado no se ha cerrado.

Capa, boca cerrada

El protagonista también ha optado por mantener la boca cerrada. En el último derbi ante el Athletic, rechazó todas las peticiones de entrevistas para dar una rueda de Prensa. Esta vez, ni eso.

El pasado curso lanzó una frase que llamó poderosamente la atención en Ibaigane. «Siempre he sido del Athletic. Lo llevo en el corazón, porque así me lo han inculcado de pequeño mis padres. Es un partido emotivo en el que tengo muchas ganas de jugar». Fue interpretada como una forma de hacerse querer.

La inquietud sobre el futuro de Capa está justificada en el Eibar. Es un jugador que va a más. En las tres campañas de Primera ha sido titular indiscutible primero para Garitano y luego para José Luis Mendilibar. El curso que menos partidos ha jugado en la categoría fue el primero y alcanzó los 36.

Capa se sentará a hablar con el Eibar en los próximos meses. Hay clubes que ya han mostrado interés en él. El Valencia lo baraja como relevo de Cancelo (traspasado al Inter). El Betis también le sigue. Desde Inglaterra le ha llegado alguna oferta a su agente, IñakiIbáñez. «Hay cosas serias y equipos importantes. El jugador está tranquilo», deslizan desde su entorno. El Athletic no se ha interesado por el momento. El club rojiblanco debe decidir si le interesa o si irrumpe en escena para reclutarlo.