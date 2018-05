Etxeberria: «Ha sido un honor pertenecer al Athletic durante tantos años» Joseba Etxebarria. / E. C. Se desvincula del club rojiblanco para continuar en el Tenerife JUANMA MALLO Jueves, 10 mayo 2018, 19:52

Joseba Etxeberria se ha desvinculado este jueves del Athletic para continuar su carrera como entrenador de un Tenerife al que ha resucitado. El exfutbolista (40 años) dirigía al conjunto insular con autorización de la entidad rojiblanca que le concedió una excedencia, hasta que ha dado por terminada la relación con Ibaigane. «Ha sido un honor pertenecer a este gran club durante tantos años. Gracias por todo y mucha suerte en el futuro. Aupa Athletic!», escribió el guipuzcoano en su cuenta de Twitter.

El exatacante, que llegó al Athletic con 17 años y a cambio de 550 millones de pesetas, empezó la temporada en el Amorebieta. Después de dirigir al Basconia y quedarse sin la oportunidad de dar el salto al filial vizcaíno, el elgoibarrés se marchó al Amorebieta este verano. Sin embargo, en febrero, se le presentó la oportunidad de ascender una categoría y fichó por el Tenerife para sustituir a José Luis Martí. Su llegada produjo una revolución desde el punto de vista de los resultados en el Heliodoro Rodríguez López: ganó cuatro partidos y empató otro en los cinco primeros encuentros, todo un record para un debutante en el banquillo chicharro. De mirar al descenso con cierto miedo –a solo un punto–, el conjunto insular empezó a realizar cálculos para meterse en el play-off.

Bajón en las últimas jornadas

En 13 encuentros, ha obtenido 23 de los 36 puntos en juego: ha ganado siete partidos, empatado dos y perdido cuatro. No obstante, debido a un bajón en las últimas jornadas, se ha quedado muy lejos –a siete puntos con 12 en juego– para luchar por devolver al Tenerife a Primera División, categoría que no pisa desde la temporada 2009-10. No obstante, en la isla están encantados con Etxeberria y él también ha mostrado en más de una ocasión su satisfacción por su presencia en el equipo chicharrero.

De esta manera, el futuro como entrenador del exfutbolista de Elgoibar se encuentra en el Rodríguez López. Antes pasó por las categorías inferiores del Athletic, cadete, juveniles... También hizo 'prácticas' a las órdenes de Ernesto Valverde en el primer equipo y se sentó en el banquillo del Basconia. Pero quería más. Y se fue al Amorebieta. En febrero, le llegó la llamada de la isla y, con el permiso de Ibaigane, cogió las riendas del Tenerife. Ayer se desvinculó del club rojiblanco, en el que jugó quince temporadas y en el tercer puesto como futbolista con más duelos en la historia de la entidad vizcaína.