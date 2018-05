Eugenio Rodríguez, ganador del sorteo del mejor jugador del Athletic: «Lo disfrutaré con mi pareja» Alfredo Sánchez, de EL CORREO, y un representante del Banco Sabadell Guipuzcoano entregan a Eugenio Rodríguez su premio. / Pedro Urresti Este trabajador de Berriz de 48 años disfrutará de una escapada gastronómica a un parador tras participar en las votaciones al futbolista rojiblanco más destacado EL CORREO Martes, 29 mayo 2018, 00:34

Eugenio Rodríguez Arribas es un hombre afortunado. Este trabajador de 48 años de una empresa de amortiguadores ha ganado el sorteo delconcurso del mejor jugador del Athletic que a lo largo de esta temporada se ha venido llevando a cabo en elcorreo.com con el patrocinio del Banco Sabadell Guipuzcoano. Y lo ha hecho participando una sola vez. «Voté a Iñigo Martínez, Kepa y, creo, Susaeta», asegura sorprendido cuando se le comenta que más de 2.000 internautas han tomado parte con sus votos. El premio, una escapada gastronómica para dos personas en un parador. «La disfrutaré con mi pareja aunque ha habido muchos voluntarios», dice con humor.

Eugenio tiene claras sus dos primeras elecciones. Sobre Iñigo Martínez, considera que el central procedente de la Real Sociedad «ha hecho olvidar a Aymeric Laporte» y «nos va a dar un rendimiento parecido a lo que teníamos». En su particular podio de mejores jugadores, le sigue Kepa. «Ha estado espectacular», apunta. «Renovarle es lo mejor que hemos podido hacer», afirma sobre una culebrón que hizo temblar a muchos seguidores rojiblancos cuando se daba por hecha la salida del meta de Ondarroa hacia el Real Madrid.

En el lado contrario, en el de los jugadores que más le han decepcionado, tampoco alberga dudas: Beñat, San José y Balenziaga. «No pueden decir ni que ha sido regular su año», concluye sobre los dos primeros, mientras que sobre el último dice «tener esperanzas en que el recién presentado Ganea lo haga mejor».

Respecto a la nueva temporada, lo tiene claro: la palabra clave es ilusión. «Siempre estoy ilusionado con el Athletic. Aunque pueda sorprender, Ziganda no me ha decepcionado. Fui de los pocos que no pité en el último partido contra el Espanyol, que fue horrible», asevera. ¿Berizzo? «Tiene buena pinta», dice sobre el más que previsible nuevo técnico rojiblanco. ¿Y sobre los fichajes? «Nos hace falta pegada, ficharía al mejor, a Griezman», apunta ambicioso.