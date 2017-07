Athletic «Aquí la formación está por encima de todo» Gaizka Garitano, en su primera comparecencia ante los medios. / Manu Cecilio Gaizka Garitano subraya que el Bilbao Athletic debe nutrir al primer equipo, pero advierte de que «hay que preparar a gente para ganar» ROBERT BASIC Bilbao Jueves, 13 julio 2017, 11:03

Gaizka Garitano ha comparecido este jueves en Lezama como el nuevo entrenador del Bilbao Athletic y ha hilvanado un discurso en el que apostaba por la «formación» de los jóvenes valores rojiblancos y al mismo tiempo la necesidad de prepararles para forjar en ellos una mentalidad ganadora. «Aquí la formación está por encima de todo, pero también hay que preparar a la gente para ganar». El club ha querido dar un toque institucional al acto y de ahí la presencia de cuatro directivos en la intervención del deriotarra. Jokin Garatea, Izaskun Larrieta, Yolanda Lázaro y Palacios Huerta arroparon al técnico en su primera aparición ante los medios de comunicación con el escudo del Athletic cosido en el pecho.

Garitano ha admitido que tiene por delante un «trabajo diferente» después de su paso por la Primera División con el Eibar y el Deportivo, pero ha recalcado que es una labor que conoce y que ha hecho «anteriormente». El entrenador del filial ha dicho que desde fuera parece que lo más lógico hubiese sido «esperar y ver si cae algún técnico para mantenerme en la rueda, pero funciono por impulsos y era importante para mí regresar a casa». En este sentido, ha reconocido que no hubiera aceptado jamás hacerse cargo de un Segunda B y la única excepción era el Bilbao Athletic. «Voy a hacer lo que me gusta, los chavales tienen ganas de aprender y yo de enseñar». Asimismo, ha subrayado que no es su sueño entrenar al primer equipo y que solo mira al «presente».

El deriotarra ha manifestado que no le ha costado tomar la decisión y, más allá de la formación de los jovenes talentos rojiblancos, ha insistido en que «no abandonamos la idea de exigirnos y ganar». Tampoco ha aclarado el futuro de los 'cachorros' como Unai Núñez, Iñigo Córdoba y Asier Villalibre, concentrados en Suiza con el Athletic, y ha dibujado dos escenarios posibles: «Una cesión o quedarse en el filial», sin descartar por supuesto la posibilidad de mantenerse en la élite. En cuanto al estilo de juego que piensa cultivar, Garitano ha manifestado que quiere un «equipo atrevido y que no tenga miedo».

Por último, se le ha preguntado por Jesús Areso y la ruptura de relaciones con Osasuna. Ha descrito al chaval como «un lateral derecho fuerte y potente», pero ha evitado referirse s la polémica entre los dos clubes. «No me meto en esos jardines», ha concluido.