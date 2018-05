Todos sabemos que nada le gusta más a Urrutia que subrayar la diferencia entre el Athletic y los demás clubes. El pensamiento del presidente se resume en aquella frase campanuda que todavía puede leerse en algunos bares y en pegatinas adheridas a lunas de coches viejos: «Dios sólo creó un equipo perfecto; a los demás los llenó de extranjeros». Muy bien. No entraré a valorar esta sentencia porque no sirve de nada y encima da un poco de susto. Pero al máximo representante del Athletic le pediría un par de cosas, por favor. La primera, que deje de menospreciar al resto de los clubes calificándoles de «fotocopias», como si toda su identidad se redujera a si tienen o no extranjeros. Vamos, que el Nápoles es una fotocopia del Chelsea y éste, un calco del Flamengo, a su vez idéntico a la Real. La segunda, que deje de mirarse el ombligo. ¿De verdad se cree que al Athletic le envidian todos sus rivales? ¿Y que sienten que les molestamos? ¿Cuándo? ¿Una temporada en la que quedamos decimosextos?